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    В Азербайджане таксисты будут платить упрощенный налог

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 13:06
    В Азербайджане таксисты будут платить упрощенный налог

    С доходов таксистов предлагается удерживать 1% упрощенного налога через операторов заказов.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Согласно действующему законодательству, упрощенный налог на таксомоторную деятельность уплачивается в виде фиксированной суммы, размер которой зависит от региона, а объектом налогообложения является транспортное средство.

    При этом высокая доля наличных расчетов в секторе и риск неполного декларирования доходов затрудняют учет и налоговое администрирование. Кроме того, действующая система не учитывает фактический объем деятельности и получаемый доход: водители, работающие полный день, и те, кто занимается перевозками ограниченное время в качестве дополнительного заработка, платят одинаковую сумму налога.

    Согласно предлагаемому механизму, объектом налогообложения станет не транспортное средство, а доход исполнителя услуги. Налог по ставке 1% будет удерживаться у источника выплаты через платформы или посредников, принимающих заказы.

    В законопроекте отмечается, что такой подход позволит рассчитывать налог исходя из фактического дохода, снизить административную нагрузку на водителей и повысить прозрачность сектора за счет стимулирования безналичных и отслеживаемых платежей. Ожидается также сокращение теневого оборота, укрепление равных конкурентных условий на рынке таксомоторных услуг, расширение налоговой базы и обеспечение стабильности бюджетных поступлений.

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