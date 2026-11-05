В Азербайджане таксисты будут платить упрощенный налог

С доходов таксистов предлагается удерживать 1% упрощенного налога через операторов заказов.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Согласно действующему законодательству, упрощенный налог на таксомоторную деятельность уплачивается в виде фиксированной суммы, размер которой зависит от региона, а объектом налогообложения является транспортное средство.

При этом высокая доля наличных расчетов в секторе и риск неполного декларирования доходов затрудняют учет и налоговое администрирование. Кроме того, действующая система не учитывает фактический объем деятельности и получаемый доход: водители, работающие полный день, и те, кто занимается перевозками ограниченное время в качестве дополнительного заработка, платят одинаковую сумму налога.

Согласно предлагаемому механизму, объектом налогообложения станет не транспортное средство, а доход исполнителя услуги. Налог по ставке 1% будет удерживаться у источника выплаты через платформы или посредников, принимающих заказы.

В законопроекте отмечается, что такой подход позволит рассчитывать налог исходя из фактического дохода, снизить административную нагрузку на водителей и повысить прозрачность сектора за счет стимулирования безналичных и отслеживаемых платежей. Ожидается также сокращение теневого оборота, укрепление равных конкурентных условий на рынке таксомоторных услуг, расширение налоговой базы и обеспечение стабильности бюджетных поступлений.