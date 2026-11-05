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    ЕАБР: Инвестиции МФИ в экономику Азербайджана в III квартале выросли более чем в 4 раза

    Финансы
    • 05 ноября, 2026
    • 13:17
    ЕАБР: Инвестиции МФИ в экономику Азербайджана в III квартале выросли более чем в 4 раза

    Несуверенное финансирование со стороны международных финансовых институтов (МФИ) в азербайджанскую экономику за третий квартал 2026 года достигло 185 млн долларов США, что в 4,4 раза превышает показатель аналогичного периода 2025 года, когда объем составлял 42 млн долларов.

    Как передает Report, об этом говорится в аналитическом брифе Евразийского банка развития (ЕАБР) под названием "Новые игроки и основные сделки: инвестиции международных финансовых организаций в Евразии в III квартале 2026 г.".

    Согласно материалам брифа, столь заметный рост в стране обеспечен благодаря наращиванию гарантийных и инфраструктурных операций с участием Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Азиатского банка инфраструктурных инвестиций (АБИИ), Фонда международного развития ОПЕК и Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

    Среди наиболее крупных сделок квартала выделяется портфельная гарантия ЕБРР, предоставленная AccessBank с лимитом до 75 млн евро (порядка 86 млн долларов), покрывающая до 50% кредитного риска по займам, выданным малому и среднему бизнесу (МСП).

    Проекты ЕБРР в рассматриваемом периоде были сконцентрированы главным образом в финансовой сфере, а приоритетными направлениями для них выступили Азербайджан и Узбекистан. Помимо этого, в третьем квартале 2026 года АБИИ впервые утвердил проект в водной отрасли Азербайджана, направив кредит объемом 45 млн долларов для строительства завода по опреснению воды Каспийского моря. К софинансированию данного проекта подключился и Фонд ОПЕК, выделивший заем на сумму 40 млн долларов. За счет указанных инициатив вложения МФО в водохозяйственный сектор региона за третий квартал составили 85 млн долларов, причем центральным проектом в данном сегменте стал именно азербайджанский опреснительный завод.

    Объект проектной мощностью около 300 тыс. кубических метров воды в сутки станет первым крупномасштабным опреснительным предприятием в республике, а также первым проектом государственно-частного партнерства в водном секторе страны.

    Евразийский банк развития (ЕАБР) Международные финансовые институты (МФИ)
    Beynəlxalq maliyyə institutlarının Azərbaycana investisiyaları 4 dəfədən çox artıb
    Non-sovereign financing by IFIs in Azerbaijan jumps 4.4 times in Q3 2026
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