В Азербайджане предлагают расширить критерии налогового резидентства: таковыми могут признаваться лица, находившиеся в стране в общей сложности более 270 дней в течение двух последовательных лет и более 90 дней в каждом из них.

Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

Предлагаемый порог в 270 дней за два года должен подтвердить фактическое пребывание человека в стране в течение значительного периода. Требование о нахождении в Азербайджане более 90 дней в каждом из этих лет, в свою очередь, призвано показать, что пребывание не было сосредоточено только в одном году, а носило устойчивый характер в течение двух последовательных лет.

Иными словами, 90-дневный минимальный порог позволит применять новый критерий не к лицам, эпизодически или однократно находившимся в стране в течение продолжительного времени, а к тем, у кого сформировалась стабильная физическая связь с Азербайджаном на протяжении последовательных периодов.

Еще одним важным преимуществом предлагаемого подхода в документе назван его объективный и измеримый характер, а также относительная простота администрирования.