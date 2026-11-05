Ильхам Алиев Путь к Победе
    Ильхам Алиев Путь к Победе

    В Азербайджане предлагают расширить критерии налогового резидентства

    Бизнес
    • 05 ноября, 2026
    • 13:17
    В Азербайджане предлагают расширить критерии налогового резидентства

    В Азербайджане предлагают расширить критерии налогового резидентства: таковыми могут признаваться лица, находившиеся в стране в общей сложности более 270 дней в течение двух последовательных лет и более 90 дней в каждом из них.

    Как сообщает Report, это предусмотрено законопроектом о внесении изменений в Налоговый кодекс.

    Документ включен в бюджетный пакет на 2027 год.

    Предлагаемый порог в 270 дней за два года должен подтвердить фактическое пребывание человека в стране в течение значительного периода. Требование о нахождении в Азербайджане более 90 дней в каждом из этих лет, в свою очередь, призвано показать, что пребывание не было сосредоточено только в одном году, а носило устойчивый характер в течение двух последовательных лет.

    Иными словами, 90-дневный минимальный порог позволит применять новый критерий не к лицам, эпизодически или однократно находившимся в стране в течение продолжительного времени, а к тем, у кого сформировалась стабильная физическая связь с Азербайджаном на протяжении последовательных периодов.

    Еще одним важным преимуществом предлагаемого подхода в документе назван его объективный и измеримый характер, а также относительная простота администрирования.

    Налоговый кодекс Азербайджана Госбюджет Азербайджана на 2027 год
    Azərbaycanda vergi rezidenti hesab olunmaq üçün qaydalar dəyişdirilir
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    09:01
    Ключевые показатели международных товарных, фондовых и валютных рынков (06.11.2026)
    Финансы
    08:39
    В Азербайджан из ФРГ экстрадирован находившийся в международном розыске гражданин
    Происшествия
    08:22
    В США за день казнили трех человек
    Другие страны
    08:14
    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта
    Инфраструктура
    08:00
    Сегодня — День телевидения и радио Азербайджана
    Медиа
    07:48
    Демократы намерены добиться отмены пошлин Трампа на канадские товары
    Другие страны
    07:11
    У берегов Новой Зеландии десятки черных дельфинов выбросились на берег
    Другие страны
    06:35
    Трамп провел со своей командой первое после выборов совещание по Ирану
    Другие страны
    06:05
    Опрос: Уровень доверия к Макрону опустился ниже антирекорда Олланда
    Другие страны
    Лента новостей