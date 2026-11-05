Самолет рейса Дублин-Рим совершил вынужденную посадку на авиабазе во Франции

Самолет рейса Дублин-Рим был перенаправлен на авиабазу в Эврё в Нормандии (Франция) после поступившего сообщения о минировании.

Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на канцелярию премьера Франции Себатьена Лекорню.

"Пассажирский самолет A320, выполнявший рейс Дублин - Рим, был перенаправлен на авиабазу Эвре в Нормандии из-за сообщения о бомбе", - сообщили в канцелярии.

Другие подробности не сообщаются.

Местные медиа со ссылкой на данные специализированного сайта FlighRadar сообщают, что самолет развернулся в Эссоне, к югу от Парижа. Затем он несколько раз облетел Шартр, после направился на север, в сторону Эврё. Самолет приземлился на авиабазе в сопровождении как минимум одного французского истребителя. Подразделение оперативной готовности ВВС и Космических сил страны были приведены в состояние готовности для перехвата самолета в связи с предполагаемой угрозой взрыва.