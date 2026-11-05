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    Самолет рейса Дублин-Рим совершил вынужденную посадку на авиабазе во Франции

    Другие страны
    • 05 ноября, 2026
    • 13:08
    Самолет рейса Дублин-Рим совершил вынужденную посадку на авиабазе во Франции

    Самолет рейса Дублин-Рим был перенаправлен на авиабазу в Эврё в Нормандии (Франция) после поступившего сообщения о минировании.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на канцелярию премьера Франции Себатьена Лекорню.

    "Пассажирский самолет A320, выполнявший рейс Дублин - Рим, был перенаправлен на авиабазу Эвре в Нормандии из-за сообщения о бомбе", - сообщили в канцелярии.

    Другие подробности не сообщаются.

    Местные медиа со ссылкой на данные специализированного сайта FlighRadar сообщают, что самолет развернулся в Эссоне, к югу от Парижа. Затем он несколько раз облетел Шартр, после направился на север, в сторону Эврё. Самолет приземлился на авиабазе в сопровождении как минимум одного французского истребителя. Подразделение оперативной готовности ВВС и Космических сил страны были приведены в состояние готовности для перехвата самолета в связи с предполагаемой угрозой взрыва.

    Вынужденная посадка Cамолет Airbus A320 Франция
    Dublin-Roma reysi ilə uçan təyyarə Fransadakı aviabazaya məcburi eniş edib
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