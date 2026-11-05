İlham Əliyev Zəfərə gedən yol
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol

    Dublin-Roma reysi ilə uçan təyyarə Fransadakı aviabazaya məcburi eniş edib

    Digər ölkələr
    • 05 noyabr, 2026
    • 13:26
    Dublin-Roma reysi ilə uçan təyyarə Fransadakı aviabazaya məcburi eniş edib

    Dublin-Roma reysi ilə uçan təyyarə bomba barədə daxil olan məlumatdan sonra Normandiyadakı Evryo aviabazasına yönləndirilib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası ölkənin Baş naziri Sebastyan Lekornyunun dəftərxanasına istinadən məlumat yayıb.

    "Dublin-Roma reysini həyata keçirən "A320" sərnişin təyyarəsi bomba barədə məlumata görə Normandiyadakı Evryo aviabazasına yönləndirilib", - məlumatda bildirilib.

    Digər təfərrüatlar açıqlanmayıb.

    Yerli media, təyyarənin Parisdən cənubda, Essonda geri döndüyünü yazıb. Sonra o, bir neçə dəfə Şartr ətrafında dövrə vurub, daha sonra şimala, Evryo istiqamətinə yönəlib. Təyyarə Fransa qırıcısının müşayiəti ilə aviabazaya eniş edib.

    Sebastyan Lekornyu Dublin Roma (Italiya) Fransa
    Самолет рейса Дублин-Рим совершил вынужденную посадку на авиабазе во Франции
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