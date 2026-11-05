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    Центр труда ОИС разрабатывает ИИ-платформу для трудоустройства в разных странах

    Внешняя политика
    • 05 ноября, 2026
    • 13:22
    Центр труда ОИС разрабатывает ИИ-платформу для трудоустройства в разных странах

    Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) применяет искусственный интеллект для развития трудовой мобильности и повышения эффективности государственных служб занятости.

    Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центра труда ОИС Азер Байрамов на панельной сессии в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере управления в Баку.

    По его словам, искусственный интеллект открывает широкие возможности для государственных учреждений, однако его внедрение требует адаптации к меняющимся условиям рынка труда.

    Он отметил, что цифровые технологии позволяют выявлять дефицит профессиональных навыков, анализировать потребности рынка труда и подбирать для соискателей актуальные вакансии.

    Байрамов также рассказал об инициативе Центра в сфере трудовой мобильности, предусматривающей создание платформы на основе искусственного интеллекта для поиска возможностей трудоустройства в разных странах.

    Платформа призвана обеспечить гражданам доступ к достоверной информации о процедурах трудоустройства, квалификационных требованиях, условиях труда и законодательстве принимающих стран.

    Глава центра подчеркнул, что применение искусственного интеллекта должно сопровождаться соблюдением принципов прозрачности, защиты данных, равного доступа и прав человека.

    Азер Байрамов Организация Объединённых Наций (ООН) Организация исламского сотрудничества (ОИС) Трудоустройство
    İƏT Əmək Mərkəzi müxtəlif ölkələrdə məşğulluq sahəsində süni intellekt platforması hazırlayır
    OIC Labor Center uses AI to enhance labor mobility, employment services
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