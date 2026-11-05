Центр труда ОИС разрабатывает ИИ-платформу для трудоустройства в разных странах

Центр труда Организации исламского сотрудничества (ОИС) применяет искусственный интеллект для развития трудовой мобильности и повышения эффективности государственных служб занятости.

Как сообщает Report, об этом заявил генеральный директор Центра труда ОИС Азер Байрамов на панельной сессии в рамках Саммита ООН по инновациям в сфере управления в Баку.

По его словам, искусственный интеллект открывает широкие возможности для государственных учреждений, однако его внедрение требует адаптации к меняющимся условиям рынка труда.

Он отметил, что цифровые технологии позволяют выявлять дефицит профессиональных навыков, анализировать потребности рынка труда и подбирать для соискателей актуальные вакансии.

Байрамов также рассказал об инициативе Центра в сфере трудовой мобильности, предусматривающей создание платформы на основе искусственного интеллекта для поиска возможностей трудоустройства в разных странах.

Платформа призвана обеспечить гражданам доступ к достоверной информации о процедурах трудоустройства, квалификационных требованиях, условиях труда и законодательстве принимающих стран.

Глава центра подчеркнул, что применение искусственного интеллекта должно сопровождаться соблюдением принципов прозрачности, защиты данных, равного доступа и прав человека.