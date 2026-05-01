Hacıyev: Azərbaycan WUF13-də öz bərpa təcrübəsini bölüşməyə hazırdır
- 01 may, 2026
- 15:37
Azərbaycan Ümumdünya Şəhərsalma Forumunda (WUF13) işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası və şəhərsalmanın inkişafı üzrə öz təcrübəsini təqdim etmək niyyətindədir.
"Report"un Xankəndiyə ezam olunmuş müxbiri xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi, Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev Qarabağ Universitetində diplomatik korpus nümayəndələri qarşısında çıxış edərkən bildirib.
Hacıyev xatırladıb ki, Azərbaycan işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpasında əhəmiyyətli uğurlar qazanıb.
"Biz öz təcrübəmizi bölüşməyə, üzləşdiyimiz çağırışlar haqqında danışmağa, eləcə də yenilikləri öyrənməyə hazırıq", - o qeyd edib.
Prezidentin köməkçisinin sözlərinə görə, Bakı həmçinin şəhər planlaşdırılması məsələlərində beynəlxalq tərəfdaşlarla təcrübə mübadiləsində maraqlıdır.
Qeyd edək ki, Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun (WUF13) 13-cü sessiyası bu il mayın 17-dən 22-dək Bakıda keçiriləcək.