Гаджиев: Азербайджан готов делиться своим опытом восстановления на WUF13
- 01 мая, 2026
- 15:23
Азербайджан намерен представить на Всемирном форуме городов (WUF13) свой опыт восстановления деоккупированных территорий и развития градостроительства.
Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.
Гаджиев напомнил, что Азербайджан добился значительных успехов в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.
"Мы готовы делиться собственным опытом, рассказать о вызовах, с которыми сталкивались, а также учиться новому", - сказал он.
По словам помощника президента, Баку также заинтересован в обмене опытом с международными партнерами в вопросах городского планирования.
Отметим, 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в этом году пройдет в Баку с 17 по 22 мая.