    Гаджиев: Азербайджан готов делиться своим опытом восстановления на WUF13

    Азербайджан намерен представить на Всемирном форуме городов (WUF13) свой опыт восстановления деоккупированных территорий и развития градостроительства.

    Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

    Гаджиев напомнил, что Азербайджан добился значительных успехов в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

    "Мы готовы делиться собственным опытом, рассказать о вызовах, с которыми сталкивались, а также учиться новому", - сказал он.

    По словам помощника президента, Баку также заинтересован в обмене опытом с международными партнерами в вопросах городского планирования.

    Отметим, 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в этом году пройдет в Баку с 17 по 22 мая.

    Hacıyev: Azərbaycan WUF13-də öz bərpa təcrübəsini bölüşməyə hazırdır
    Hajiyev: Azerbaijan ready to share its restoration experience at WUF13

    Последние новости

    01:14

    Трамп заявил об отсутствии угрозы истощения военных арсеналов США

    Другие
    00:39

    Глава Белого заявил о выборе между сделкой с Ираном и силовым сценарием

    Другие страны
    00:13

    CNN: Иранские удары вывели из строя часть военных объектов США на Ближнем Востоке

    В регионе
    23:50

    Макрон отреагировал на шутку Карла III о французском языке

    Другие страны
    23:43

    Белый дом уведомил Конгресс США о завершении войны с Ираном

    В регионе
    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    Лента новостей