Гаджиев: Азербайджан готов делиться своим опытом восстановления на WUF13

Азербайджан намерен представить на Всемирном форуме городов (WUF13) свой опыт восстановления деоккупированных территорий и развития градостроительства.

Как передает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев, выступая в Карабахском университете перед представителями дипломатического корпуса.

Гаджиев напомнил, что Азербайджан добился значительных успехов в восстановлении освобожденных от оккупации территорий.

"Мы готовы делиться собственным опытом, рассказать о вызовах, с которыми сталкивались, а также учиться новому", - сказал он.

По словам помощника президента, Баку также заинтересован в обмене опытом с международными партнерами в вопросах городского планирования.

Отметим, 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13) в этом году пройдет в Баку с 17 по 22 мая.