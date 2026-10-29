Свыше 6 тонн наркотиков изъято из незаконного оборота в Азербайджане

В Азербайджане в январе-сентябре текущего года из незаконного оборота изъято 6 443 кг наркотиков.

Как сообщает Report, об этом сказано на заседании Коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2026 года и предстоящим задачам.

Также отмечено, что это на 1 780 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года.