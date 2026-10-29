Свыше 6 тонн наркотиков изъято из незаконного оборота в Азербайджане
Происшествия
- 29 октября, 2026
- 15:55
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
В Азербайджане в январе-сентябре текущего года из незаконного оборота изъято 6 443 кг наркотиков.
Как сообщает Report, об этом сказано на заседании Коллегии Министерства внутренних дел, посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2026 года и предстоящим задачам.
Также отмечено, что это на 1 780 кг больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Последние новости
17:04
Определились пары 1/8 финала Кубка АзербайджанаФутбол
17:00
ММ рассмотрит утверждение Договора о вечной дружбе между Азербайджаном и УзбекистаномМилли Меджлис
16:58
В поселке Джейранбатан произошло массовое отравление детей попкорномПроисшествия
16:58
В Милане задержан подозреваемый в подготовке терактов в синагоге и мечетиДругие страны
16:51
В Северном Кипре с сожалением восприняли визит Махмуда Аббаса в Республику КипрДругие страны
16:48
Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителей медиа в школеПроисшествия
16:34
ЕК требует отложить на год нацзаконы об ограничении соцсетей для детейДругие страны
16:24
Фермин Эгидо Алонсо: Надеемся на долгосрочное проведение соревнований в АзербайджанеИндивидуальные
16:19
Азербайджан и Иордания обсудили перспективы сотрудничества в энергетикеЭнергетика