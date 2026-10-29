2026-cı ilin 9 ayı ərzində 6 tondan çox narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb
Hadisə
- 29 oktyabr, 2026
- 15:42
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Azərbaycanda 2026-cı ilin 9 ayı ərzində 6 ton 443 kiloqram narkotik qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyində 2026-cı ilin 9 ayında əməliyyat-xidməti fəaliyyətin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş Kollegiya iclasında bildirilib.
Bildirilib ki, bu, ötən ilin eyni dövrü ilə müqayisədə 1 ton 780 kiloqram çoxdur.
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