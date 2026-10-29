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    Еврокомиссия открыла второй раунд SAFE на €21,3 млрд для оборонных закупок

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 15:32
    Еврокомиссия открыла второй раунд SAFE на €21,3 млрд для оборонных закупок

    Еврокомиссия начала прием заявок на оставшиеся €21,3 млрд в рамках оборонной кредитной программы SAFE, призвав направить часть средств на совместные закупки вооружений с Украиной.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом в Брюсселе заявил представитель ЕК Тома Ренье.

    "Второй раунд будет открыт для всех государств-членов ЕС", - заявил он.

    Страны ЕС должны представить свои заявки с указанием необходимых объемов финансирования и национальных оборонных приоритетов. После завершения приема заявок Еврокомиссия намерена в течение двух недель проинформировать государства о предварительном распределении средств.

    ЕК также призвала страны ЕС предусмотреть в своих инвестиционных планах совместные закупки с Украиной. В числе приоритетов - системы противовоздушной и противоракетной обороны, беспилотники и средства борьбы с ними, а также боеприпасы и ракеты.

    По данным Еврокомиссии, все 19 стран, решивших участвовать в программе, получили одобрение кредитных соглашений на общую сумму €130 млрд. Подписаны соглашения с 16 из них и перечислено почти €13,5 млрд 11 государствам, запросившим предварительное финансирование.

    Европейский союз (ЕС) Тома Ренье
    Avropa Komissiyası SAFE müdafiə kredit proqramı üzrə 21,3 milyard avroluq müraciətlərin qəbuluna başlayıb
    EU opens applications for remaining €21.3 billion in SAFE defense loans
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