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    В Азербайджане за 9 месяцев задержали 87,2% объявленных в розыск

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 15:47
    В Азербайджане за 9 месяцев задержали 87,2% объявленных в розыск

    За 9 месяцев 2026 года в Азербайджане раскрыто 294 преступления, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

    Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Коллегии Министерства внутренних дел (МВД), посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев этого года и предстоящим задачам.

    На заседании отметили, что за отчетный период МВД также обеспечило задержание 87,2% лиц, находившихся в розыске.

    Статистика раскрываемости МВД Азербайджана
    Cari ilin 9 ayı ərzində axtarışa verilən şəxslərin 87 faizi tutulub
    44 filmi
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