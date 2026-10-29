В Азербайджане за 9 месяцев задержали 87,2% объявленных в розыск

За 9 месяцев 2026 года в Азербайджане раскрыто 294 преступления, остававшихся нераскрытыми с прошлых лет.

Как сообщает Report, об этом было заявлено на заседании Коллегии Министерства внутренних дел (МВД), посвященном итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев этого года и предстоящим задачам.

На заседании отметили, что за отчетный период МВД также обеспечило задержание 87,2% лиц, находившихся в розыске.