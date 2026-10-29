İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Cari ilin 9 ayı ərzində axtarışa verilən şəxslərin 87 faizi tutulub

    Hadisə
    • 29 oktyabr, 2026
    • 15:42
    Cari ilin 9 ayı ərzində axtarışa verilən şəxslərin 87 faizi tutulub

    Keçmiş illərdən bağlı qalmış 294 cinayət açılıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyində 2026-cı ilin 9 ayında əməliyyat-xidməti fəaliyyətin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş Kollegiya iclasında bildirilib.

    Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi (DİN) Cinayət işi
    В Азербайджане за 9 месяцев задержали 87,2% объявленных в розыск
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:12
    Taleh Babayev: "2026-cı ilin ən yaxşısı seçilmək hər bir minifutbolçunun arzusudur"
    Futbol
    17:10
    Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb
    ASK
    17:04
    Milanda sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    16:55
    Şimali Kipr Mahmud Abbasın Kipr Respublikasına səfərini təəssüflə qarşılayıb
    Digər ölkələr
    16:53
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə təsdiq ediləcək
    Milli Məclis
    16:52
    AK uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair milli qanunların təxirə salınmasını tələb edir
    Digər ölkələr
    16:50
    Ceyranbatanda 10 şagird zəhərlənib
    Hadisə
    16:46
    Azərbaycan Kubokunun 1/8 final mərhələsinin bütün cütləri müəyyənləşib
    Futbol
    16:46
    Futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun II təsnifat mərhələsinə yekun vurulub
    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti