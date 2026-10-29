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    В Азербайджане за 9 месяцев обезврежены 146 преступных групп

    Происшествия
    • 29 октября, 2026
    • 15:53
    В Азербайджане за 9 месяцев обезврежены 146 преступных групп

    В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года обезврежены 146 преступных групп, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

    Как передает Report, об этом говорилось на заседании коллегии Министерства внутренних дел по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2026 года и предстоящим задачам.

    К ответственности привлечены 402 человека, входивших в их состав. Отмечено, что за отчетный период раскрыто 87% фактов мелких хищений, возмещено 85% причиненного материального ущерба.

    Статистика раскрываемости МВД Азербайджана Министерство внутренних дел Азербайджана (МВД)
    DİN: Bu ilin 9 ayı ərzində 146 cinayətkar qrup zərərsizləşdirilib
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