В Азербайджане за 9 месяцев обезврежены 146 преступных групп

В Азербайджане в январе-сентябре 2026 года обезврежены 146 преступных групп, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как передает Report, об этом говорилось на заседании коллегии Министерства внутренних дел по итогам оперативно-служебной деятельности за 9 месяцев 2026 года и предстоящим задачам.

К ответственности привлечены 402 человека, входивших в их состав. Отмечено, что за отчетный период раскрыто 87% фактов мелких хищений, возмещено 85% причиненного материального ущерба.