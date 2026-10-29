Али Асадов находится с рабочим визитом в Грузии

Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 29 октября прибыл с рабочим визитом в Грузию.

Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

Сообщается, что в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели премьер-министра А.Асадова встретили заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и другие официальные лица.