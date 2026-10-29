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    Али Асадов находится с рабочим визитом в Грузии

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2026
    • 15:40
    Али Асадов находится с рабочим визитом в Грузии

    Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 29 октября прибыл с рабочим визитом в Грузию.

    Об этом Report сообщили в Кабинете министров.

    Сообщается, что в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели премьер-министра А.Асадова встретили заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и другие официальные лица.

    Али Асадов Азербайджано-грузинские отношения
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