Али Асадов находится с рабочим визитом в Грузии
Внешняя политика
- 29 октября, 2026
- 15:40
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Премьер-министр Азербайджана Али Асадов 29 октября прибыл с рабочим визитом в Грузию.
Об этом Report сообщили в Кабинете министров.
Сообщается, что в Тбилисском международном аэропорту имени Шота Руставели премьер-министра А.Асадова встретили заместитель премьер-министра Грузии, министр экономики и устойчивого развития Мариам Квривишвили и другие официальные лица.
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