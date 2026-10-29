İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    Əli Əsədov Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

    Xarici siyasət
    • 29 oktyabr, 2026
    • 15:34
    Əli Əsədov Gürcüstanda işgüzar səfərdədir

    Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov oktyabrın 29-da Gürcüstana işgüzar səfərə gedib.

    Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.

    Bildirilib ki, Şota Rustaveli adına Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında Baş nazir Ə.Əsədovu Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.

    Əli Əsədov Azərbaycan Nazirlər Kabineti Gürcüstan
    Foto
    Али Асадов находится с рабочим визитом в Грузии
    Foto
    Ali Asadov begins working visit to Georgia
    MiniBoss
    MiniBoss

    Son xəbərlər

    17:18
    Ceyranbatanda 10 şagird zəhərlənib - Yenilənib
    Hadisə
    17:18
    Türkiyədə bələdiyyə sədri rüşvət almaq ittihamı ilə ev dustağı edilib
    Region
    17:16
    Dövlət Əməyin Mühafizəsi Fondunun maliyyə mənbələri siyahısına əlavələr edilir
    Milli Məclis
    17:12
    Taleh Babayev: "2026-cı ilin ən yaxşısı seçilmək hər bir minifutbolçunun arzusudur"
    Futbol
    17:10
    Azərbaycan Zimbabvedən avokado tədarük etməyə başlayıb
    ASK
    17:04
    Milanda sinaqoq və məsciddə terror aktları hazırlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb
    Digər ölkələr
    16:55
    Şimali Kipr Mahmud Abbasın Kipr Respublikasına səfərini təəssüflə qarşılayıb
    Digər ölkələr
    16:53
    Azərbaycan və Özbəkistan arasında əbədi dostluq haqqında müqavilə təsdiq ediləcək
    Milli Məclis
    16:52
    AK uşaqların sosial şəbəkələrdən istifadəsinə dair milli qanunların təxirə salınmasını tələb edir
    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti