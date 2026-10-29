Əli Əsədov Gürcüstanda işgüzar səfərdədir
Xarici siyasət
- 29 oktyabr, 2026
- 15:34
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Azərbaycanın Baş naziri Əli Əsədov oktyabrın 29-da Gürcüstana işgüzar səfərə gedib.
Bu barədə "Report"a Nazirlər Kabinetindən məlumat verilib.
Bildirilib ki, Şota Rustaveli adına Tbilisi Beynəlxalq Hava Limanında Baş nazir Ə.Əsədovu Gürcüstanın Baş nazirinin müavini, iqtisadiyyat və davamlı inkişaf naziri Mariam Kvrivişvili və digər rəsmi şəxslər qarşılayıblar.
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