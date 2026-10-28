Цена на нефть марки Brent подорожала до $115,46 за баррель

Цены на нефть выросли на сообщениях о новых ударах хуситов по Саудовской Аравии.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $115,46 за баррель, что на 1,39% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 1,45%, до $101,35 за баррель.

Представитель движения хуситов Яхья Сари заявил о нанесении удара по НПЗ в Восточной провинции Саудовской Аравии, где вспыхнул сильный пожар.

На росте цен также сказалась информация о сокращении запасов нефти в США. По данным Американского института нефти, что запасы страны за прошлую неделю сократились на 2,03 млн баррелей.