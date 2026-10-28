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    Цена на нефть марки Brent подорожала до $115,46 за баррель

    Энергетика
    • 28 октября, 2026
    • 09:38
    Цена на нефть марки Brent подорожала до $115,46 за баррель

    Цены на нефть выросли на сообщениях о новых ударах хуситов по Саудовской Аравии.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют данные торгов.

    Декабрьские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures торгуются по $115,46 за баррель, что на 1,39% выше, чем на закрытие предыдущих торгов.

    Фьючерсы на нефть марки WTI на декабрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене на 1,45%, до $101,35 за баррель.

    Представитель движения хуситов Яхья Сари заявил о нанесении удара по НПЗ в Восточной провинции Саудовской Аравии, где вспыхнул сильный пожар.

    На росте цен также сказалась информация о сокращении запасов нефти в США. По данным Американского института нефти, что запасы страны за прошлую неделю сократились на 2,03 млн баррелей.

    Эскалация на Ближнем Востоке Движение Ансар Аллах (хуситы) Саудовская Аравия Цена на нефть Нефть марки Brent Нефть марки WTI
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