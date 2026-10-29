Южная Корея и Германия договорились расширять сотрудничество в сфере обороны
- 29 октября, 2026
- 15:34
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Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до уровня расширенного стратегического партнерства, в рамках которого две страны углубят сотрудничество в области безопасности и перспективных технологий.
Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном администрацией президента Южной Кореи.
"Учитывая, что рост глобальных рисков и вызовов… требует согласованных действий, обе стороны договорились значительно активизировать двустороннее и многостороннее сотрудничество. Стороны выразили приверженность углублению связей в области безопасности и обороны, сотрудничества в области подготовки кадров, а также обмена информацией", - сказано в заявлении.
Отмечается, что соглашение было достигнуто во время саммита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле.