Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    Южная Корея и Германия договорились расширять сотрудничество в сфере обороны

    Другие страны
    • 29 октября, 2026
    • 15:34
    Южная Корея и Германия договорились расширять сотрудничество в сфере обороны

    Южная Корея и Германия договорились повысить уровень двусторонних отношений до уровня расширенного стратегического партнерства, в рамках которого две страны углубят сотрудничество в области безопасности и перспективных технологий.

    Как передает Report со ссылкой на агентство Yonhap, об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном администрацией президента Южной Кореи.

    "Учитывая, что рост глобальных рисков и вызовов… требует согласованных действий, обе стороны договорились значительно активизировать двустороннее и многостороннее сотрудничество. Стороны выразили приверженность углублению связей в области безопасности и обороны, сотрудничества в области подготовки кадров, а также обмена информацией", - сказано в заявлении.

    Отмечается, что соглашение было достигнуто во время саммита президента Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и канцлера Германии Фридриха Мерца в Сеуле.

    Фридрих Мерц Ли Чжэ Мён Южная Корея Федеративная Республика Германия (ФРГ)
    Cənubi Koreya və Almaniya müdafiə sahəsində əməkdaşlığı genişləndirməklə bağlı razılığa gəlib
    South Korea, Germany agree to expand defense cooperation
    MiniBoss
    44 filmi

    Последние новости

    17:04
    Определились пары 1/8 финала Кубка Азербайджана
    Футбол
    17:00
    ММ рассмотрит утверждение Договора о вечной дружбе между Азербайджаном и Узбекистаном
    Милли Меджлис
    16:58
    В поселке Джейранбатан произошло массовое отравление детей попкорном
    Происшествия
    16:58
    В Милане задержан подозреваемый в подготовке терактов в синагоге и мечети
    Другие страны
    16:51
    В Северном Кипре с сожалением восприняли визит Махмуда Аббаса в Республику Кипр
    Другие страны
    16:48
    Возбуждено уголовное дело по факту противоправных действий в отношении представителей медиа в школе
    Происшествия
    16:34
    ЕК требует отложить на год нацзаконы об ограничении соцсетей для детей
    Другие страны
    16:24
    Фермин Эгидо Алонсо: Надеемся на долгосрочное проведение соревнований в Азербайджане
    Индивидуальные
    16:19
    Азербайджан и Иордания обсудили перспективы сотрудничества в энергетике
    Энергетика
    Лента новостей