Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15
    Ильхам Алиев Путь к Победе VII Всемирный форум межкультурного диалога Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15

    FIFA высоко оценивает организацию чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку

    Футбол
    • 29 октября, 2026
    • 15:45
    FIFA высоко оценивает организацию чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку

    FIFA высоко оценивает организацию чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку.

    Об этом в интервью Report заявил региональный директор FIFA по Европе Эльхан Мамедов.

    Он назвал бакинский мундиаль праздником футбола:

    "Участие в соревновании представителей 189 стран стало значимым событием в мире спорта. До завершения чемпионата мира и фестиваля остался уже один день. До сегодняшнего дня все матчи были организованы на высоком уровне. FIFA высоко оценивает мундиаль, проведенный в Баку. Соревнование действительно пришлось по душе всем иностранным гостям".

    Полный текст интервью доступен по ссылке.

    Чемпионат мира и фестиваль FIFA U-15 Международная Федерация Футбола (ФИФА)
    FIFA Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalının təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirir
    44 filmi
    44 filmi

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