FIFA высоко оценивает организацию чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку
Футбол
- 29 октября, 2026
- 15:45
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FIFA высоко оценивает организацию чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку.
Об этом в интервью Report заявил региональный директор FIFA по Европе Эльхан Мамедов.
Он назвал бакинский мундиаль праздником футбола:
"Участие в соревновании представителей 189 стран стало значимым событием в мире спорта. До завершения чемпионата мира и фестиваля остался уже один день. До сегодняшнего дня все матчи были организованы на высоком уровне. FIFA высоко оценивает мундиаль, проведенный в Баку. Соревнование действительно пришлось по душе всем иностранным гостям".
Полный текст интервью доступен по ссылке.
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