FIFA высоко оценивает организацию чемпионата мира и фестиваля U-15 в Баку.

Об этом в интервью Report заявил региональный директор FIFA по Европе Эльхан Мамедов.

Он назвал бакинский мундиаль праздником футбола:

"Участие в соревновании представителей 189 стран стало значимым событием в мире спорта. До завершения чемпионата мира и фестиваля остался уже один день. До сегодняшнего дня все матчи были организованы на высоком уровне. FIFA высоко оценивает мундиаль, проведенный в Баку. Соревнование действительно пришлось по душе всем иностранным гостям".

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