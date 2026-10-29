İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumu FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı

    FIFA Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalının təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirir

    Futbol
    • 29 oktyabr, 2026
    • 15:26
    FIFA Bakıda keçirilən U-15 dünya çempionatı və festivalının təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirir

    FIFA Bakıda təşkil olunan U-15 dünya çempionatı və festivalının təşkilatçılığını yüksək qiymətləndirir.

    Bunu "Report"a müsahibəsində FIFA-nın Avropa üzrə regional direktoru Elxan Məmmədov deyib.

    AFFA-nın sabiq baş katibi və keçmiş icraçı vitse-prezidenti Bakıdakı mundialı futbol bayramı adlandırıb:

    "189 ölkənin bu yarışda iştirak etməsi böyük idman hadisəsidir. Artıq dünya çempionatı və festivalının başa çatmasına 1 gün qalıb. Bu günə kimi bütün matçlar yüksək səviyyədə təşkil olunub. Biz FIFA olaraq Bakıda keçirilən mundialı olduqca yüksək qiymətləndiririk. Yarış həqiqətən bütün əcnəbi qonaqların ürəyincədir. 211 ölkədən 189-nun burada iştirak etməsi futbol bayramı deməkdir".

    O, AFFA-ya təşəkkür edib:

    "Bu məsələdə AFFA-ya təşəkkürümüzü bildiririk ki, yarışın keçirilməsində bizə yüksək səviyyədə dəstək göstərirlər".

    Qeyd edək ki, Elxan Məmmədov ilə müsahibənin tam mətnini buradan oxuya bilərsiniz.

    Elxan Məmmədov FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) FIFA
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