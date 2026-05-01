Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları apreldə 1 milyard dollardan çox artıb
Maliyyə
- 01 may, 2026
- 15:32
Bu günə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 12 milyard 686,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib.
"Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, aprelin 1-i ilə müqayisədə 8,8 % və yaxud 1 milyard 29,7 milyon ABŞ dolları çoxdur.
AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 10,2 %, son 1 ildə isə 15,05 % artıb.
