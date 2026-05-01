    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları apreldə 1 milyard dollardan çox artıb

    Maliyyə
    • 01 may, 2026
    • 15:32
    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta ehtiyatları apreldə 1 milyard dollardan çox artıb

    Bu günə Azərbaycan Mərkəzi Bankının (AMB) valyuta ehtiyatları 12 milyard 686,5 milyon ABŞ dolları təşkil edib.

    "Report" quruma istinadən xəbər verir ki, bu, aprelin 1-i ilə müqayisədə 8,8 % və yaxud 1 milyard 29,7 milyon ABŞ dolları çoxdur.

    AMB-nin valyuta ehtiyatları ilin əvvəlinə nisbətən 10,2 %, son 1 ildə isə 15,05 % artıb.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta ehtiyatlarının məbləği ABŞ dolları
    Валютные резервы ЦБА в апреле выросли на $1 млрд

    Son xəbərlər

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti