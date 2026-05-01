Валютные резервы ЦБА в апреле выросли на $1 млрд
Финансы
- 01 мая, 2026
- 15:47
Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на 1 мая 2026 года оцениваются в $12 млрд 686,5 млн, что на 8,8%, или $1 млрд 29,7 млн больше по сравнению с показателем на 1 апреля текущего года.
Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.
Валютные резервы ЦБА выросли на 10,2% по сравнению с началом года и на 15,05% за последний год (по сравнению с показателем на 1 мая 2025 года - ред.).
