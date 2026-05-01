Хикмет Гаджиев: Постройки в период оккупации по международному праву считаются незаконными

Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в последнее время отдельные круги в Армении занимают ошибочную позицию и предпринимают провокационные шаги в связи с восстановительными и строительными работами, проводимыми Азербайджаном, в Ханкенди и других городах на освобожденных территориях:

"Необходимо отметить, что на этих территориях ведутся восстановительные и строительные работы и в этих рамках в отношении незаконных построек, возведенных в период оккупации, предпринимаются определенные шаги в соответствии с градостроительным планом. Согласно международному праву, строительные работы, осуществленные оккупирующей стороной на оккупированных территориях в нарушение прав собственности, считаются незаконными. Поэтому ликвидация объектов, признанных незаконными, и их приведение в соответствие с общими градостроительными и урбанистическими планами, является одним из необходимых условий".