    Хикмет Гаджиев: Постройки в период оккупации по международному праву считаются незаконными

    Внешняя политика
    01 мая, 2026
    • 17:57
    Хикмет Гаджиев: Постройки в период оккупации по международному праву считаются незаконными

    Согласно международному праву, строительные работы, осуществленные на оккупированных территориях в нарушение прав собственности, считаются незаконными.

    Как сообщает корреспондент Report из Ханкенди, об этом заявил журналистам помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

    Он отметил, что в последнее время отдельные круги в Армении занимают ошибочную позицию и предпринимают провокационные шаги в связи с восстановительными и строительными работами, проводимыми Азербайджаном, в Ханкенди и других городах на освобожденных территориях:

    "Необходимо отметить, что на этих территориях ведутся восстановительные и строительные работы и в этих рамках в отношении незаконных построек, возведенных в период оккупации, предпринимаются определенные шаги в соответствии с градостроительным планом. Согласно международному праву, строительные работы, осуществленные оккупирующей стороной на оккупированных территориях в нарушение прав собственности, считаются незаконными. Поэтому ликвидация объектов, признанных незаконными, и их приведение в соответствие с общими градостроительными и урбанистическими планами, является одним из необходимых условий".

    Хикмет Гаджиев Незаконные постройки в Азербайджане
    Hikmət Hacıyev: İşğal dövründə aparılan tikinti işləri beynəlxalq hüquqa görə qeyri-qanunidir
    Hikmat Hajiyev: Construction work carried out during occupation is illegal under international law

