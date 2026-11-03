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    WSJ: Новая стратегия НАТО предусматривает удары вглубь РФ

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 22:57
    WSJ: Новая стратегия НАТО предусматривает удары вглубь РФ

    НАТО пересматривает стратегию обороны на случай возможного конфликта с Россией, не исключая возможность нанесения ударов по военным объектам и инфраструктуре в глубине российской территории.

    Как передает Report, об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

    По данным издания, вопрос обсуждался в июне на первом в истории альянса симпозиуме по дальним ударам под руководством генерала Алексуса Гринкевича с участием военных руководителей стран НАТО.

    Новая стратегия предполагает поражение не только наступающих войск, но и нанесение ударов по военным базам, складам снабжения, узлам связи, командным пунктам, промышленным и другим объектам критической инфраструктуры в глубине территории России.

    "В случае конфликта с Россией мы определенно захотим нанести удар по оборонно-промышленной базе", - цитирует WSJ польского генерал-майора Иренеуша Новака. По его словам, НАТО извлекло из российско-украинского конфликта урок о том, что "оборона также подразумевает ответный удар".

    Для выполнения этих задач рассматриваются американские ракеты Tomahawk и ATACMS, а также европейские Storm Shadow, SCALP и Taurus.

    При этом, как отмечает WSJ, стратегия направлена на сдерживание возможной российской агрессии и не предусматривает применение ядерного оружия.

    Отмечается, что на протяжении десятилетий защита европейских территорий НАТО строилась по принципу блокирования продвижения противника. Сейчас в Альянсе исходят из того, что для сдерживания Вооруженных сил РФ необходима более активная превентивная деятельность.

    Североатлантический альянс (НАТО) Стратегический план Обороноспособность Российско-украинский конфликт
    WSJ: NATO-nun yeni strategiyası Rusiyanın dərinliyinə zərbələri nəzərdə tutur
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