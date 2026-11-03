В Анкаре отметили День победы Азербайджана

В столице Турции Анкаре отметили шестую годовщину победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано азербайджанским посольством в Анкаре и SOCAR.

В мероприятии приняли участие официальные лица и политики Турции, дипломаты, общественные деятели, ученые и представители азербайджанской диаспоры.

Сначала минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов рассказал о победе, одержанной азербайджанской армией. Он заявил, что благодаря решимости Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева, героизму участников 44-дневной Отечественной войны и воле азербайджанского народа была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Подчеркнув слова общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", посол отметил нерушимость дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, приведя в пример Шушинскую декларацию, подписанную между двумя странами, как образец нерушимого сотрудничества.

Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что историческая победа Азербайджана в 44-дневной войне, создала возможности для долгосрочного мира и стабильности в регионе.

В мероприятии также приняли участие депутаты Великого национального собрания Турции (ВНСТ) азербайджанского происхождения, в том числе председатель Межпарламентской группы дружбы Турция - Азербайджан Шамиль Айрым и член группы Джантюрк Алагёз.

Затем был показан документальный фильм, посвященный Дню победы Азербайджана. Мероприятие завершилось концертной программой с участием народного артиста Азера Зейналова и танцевального ансамбля "Зангезур".