Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    В Анкаре отметили День победы Азербайджана

    Внешняя политика
    • 03 ноября, 2026
    • 23:29
    В Анкаре отметили День победы Азербайджана

    В столице Турции Анкаре отметили шестую годовщину победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

    Как сообщает местное бюро Report, мероприятие было организовано азербайджанским посольством в Анкаре и SOCAR.

    В мероприятии приняли участие официальные лица и политики Турции, дипломаты, общественные деятели, ученые и представители азербайджанской диаспоры.

    Сначала минутой молчания была почтена память военнослужащих, погибших в борьбе за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

    Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Турции Рашад Асланов рассказал о победе, одержанной азербайджанской армией. Он заявил, что благодаря решимости Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева, героизму участников 44-дневной Отечественной войны и воле азербайджанского народа была восстановлена территориальная целостность Азербайджана. Подчеркнув слова общенационального лидера Гейдара Алиева "Одна нация, два государства", посол отметил нерушимость дружественных и братских отношений между Азербайджаном и Турцией, приведя в пример Шушинскую декларацию, подписанную между двумя странами, как образец нерушимого сотрудничества.

    Министр сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагим Юмаклы заявил, что историческая победа Азербайджана в 44-дневной войне, создала возможности для долгосрочного мира и стабильности в регионе.

    В мероприятии также приняли участие депутаты Великого национального собрания Турции (ВНСТ) азербайджанского происхождения, в том числе председатель Межпарламентской группы дружбы Турция - Азербайджан Шамиль Айрым и член группы Джантюрк Алагёз.

    Затем был показан документальный фильм, посвященный Дню победы Азербайджана. Мероприятие завершилось концертной программой с участием народного артиста Азера Зейналова и танцевального ансамбля "Зангезур".

    В Анкаре отметили День победы Азербайджана
    В Анкаре отметили День победы Азербайджана
    В Анкаре отметили День победы Азербайджана
    В Анкаре отметили День победы Азербайджана
    В Анкаре отметили День победы Азербайджана
    В Анкаре отметили День победы Азербайджана
    В Анкаре отметили День победы Азербайджана

    Рашад Асланов Ибрагим Юмаклы Шамиль Айрым Посольство Азербайджана 8 Ноября - День Победы Турция
    Фото
    Ankarada Azərbaycanın Zəfər günü qeyd olunub
    Фото
    Azerbaijan's Victory Day celebrated in Ankara
    44 filmi
    MiniBoss

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