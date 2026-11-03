Азербайджанское наследие расположенного в Армении села Сарал - "Места памяти Западного Азербайджана"

Научно-исследовательский проект "Места памяти Западного Азербайджана" представил очередной материал в рамках цикла публикаций об азербайджанских селах на территории нынешней Армении.

Как сообщает Report, в этот раз материал посвящен селу Сарал, который в августе 1991 года в рамках политики арменизации и уничтожения азербайджанского наследия в Армении было переименовано в Нор Хачакап. Ныне оно расположено в Лорийской области, в селе сохранились руины мечети и два азербайджанских кладбища.

Различные архивные документы и ​​письменные источники XIX-XX веков, на которые ссылаются исследователи, показывают, что населенный пункт по меньшей мере на протяжении 160 лет носило название Сарал.

Упоминание о селе встречается в османском источнике XVIII века. Со второй половины XVIII века село находилось в составе Картли-Кахетинского царства. В 1801 году Александр I манифестом "К грузинскому народу" окончательно подтвердил аннексию Картли-Кахетинского царства: грузинская монархия была упразднена, а Восточная Грузия включена в состав Российской империи. В период царской России село входило в состав Александропольского уезда Эриванской губернии.

Согласно статистическим данным царского периода, приводимым также в армянских источниках, в разное время до 1908 года в селе жили исключительно или преимущественно предки азербайджанцев.

Ниже приведены некоторые источники, в которых приводятся данные о проживании азербайджанцев в селе.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1831 году в селе проживало 54 человека, все – предки азербайджанцев.

Сборник сведений о Кавказе:

В 1873 году в селе проживало 539 человек, все – предки азербайджанцев.

Свод статистических данных о населении Закавказского края, извлеченных из посемейных списков 1886 года:

В 1886 году в селе проживало 654 человека, все – предки азербайджанцев.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1897 году в селе проживало 763 человека, из них 754 – предки азербайджанцев.

Кавказский календарь на 1909 год:

В 1906 году в селе проживал 951 человек, преимущественно предки азербайджанцев.

Памятная книжка Эриванской губернии на 1908 год:

В 1908 году в селе проживал 951 человек, все – предки азербайджанцев.

29 мая 1918 года правительство Азербайджанской Демократической Республики (АДР) уступило Эривань, ныне Ереван, и некоторые прилегающие к нему территории армянам. Таким образом на земле, где исторически жили предки современных азербайджанцев, была создана Первая Республика Армения. Уже в первые месяцы своего существования она начала предъявлять территориальные претензии к соседним странам: Азербайджану, Грузии и Турции (на тот момент Османской империи).

В 1918-1920 годах националистическая партия Дашнакцутюн, находившаяся у власти в Республике Армения, проводила этнические чистки тюркского населения в Эриванской губернии, а также в других районах, особенно в Зангезуре, Карабахе и Нахчыване.

Сарал был одним из немногих сел, где в доступных письменных источниках не зафиксированы сведения о массовой резне тюркского населения в указанный период.

В конце 1920 года в Армении была провозглашена советская власть. В начале 1921 года на фоне советизации Армении и захвата большевиками соседней Грузии село Сарал, находившееся примерно в 40 км от границы, сильно пострадало от произвола армянских коммунистов.

Село входило в состав Каракилисского района, позднее переименованного в Кироваканский, а затем – в состав Спитакского района.

Согласно армянским источникам, до конца 1980-х годов в селе жили преимущественно азербайджанцы.

Коркотян З. Население Советской Армении за последние сто лет (1831-1931):

В 1922 году в селе проживало 840 человек, из них 808 – азербайджанцы.

В 1926 году в селе проживало 863 человека, из них 851 – азербайджанцы.

В 1931 году в селе проживало 986 человек, из них 975 – азербайджанцы.

Манвелян А.П., Мартиросян Г.М. Населенные пункты и население Армянской ССР за 1831-1959 годы:

В 1959 году в селе проживало 1879 человек, преимущественно азербайджанцы.

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1970 году в селе проживало 1826 человек.

В 1979 году в селе проживало 1726 человек.

В книге британского журналиста и кавказоведа Томаса де Ваала "Черный Сад: Армения и Азербайджан между миром и войной" отмечается, что в ноябре 1988 года азербайджанское население села Сарал было насильственно изгнано под давлением представителей силовых структур Армянской ССР и вооруженных банд .

Вспоминает Фируза Мамедова, родившаяся в 1964 году в селе Сарал и прожившая там до 1988 года:

"В течение одной ночи армяне прислали в наше село автобусы. Нам было сказано, что мы должны сесть в автобусы и освободить село, при этом не забрав с собой ничего из вещей. Мы ничего не смогли забрать и сели в автобусы. Только мы и наши дети. Удалось только взять несколько подушек и одеял, чтобы дети не замерзли по дороге. Всего было 25-30 автобусов. Мой отец пообещал водителю нашего автобуса мебель и мое приданое, если тот довезет нас до Газаха. На выезде из села была бензозаправка. Когда мы до нее доехали, наш путь перегородили белые автомобили ВАЗ, внутри которых были бородатые армяне. Они куда-то увели всех водителей автобусов, а мы остались в автобусе. Наш водитель, армянин, сказал, когда вернулся: "Я дал слово вашему отцу. Я должен довезти вас до Газаха. Заложите окна одеялами и подушками, потому что по вам будут стрелять". Мы заложили окна. Когда доехали до Гамзачимена в Кироваканском районе по нам началась стрельба. Все автобусы обстреливали. Одна семья в автобусе была целиком убита. На всю нашу колонну было выделено 2 БТР [военных бронетранспортера], которые должны были сопроводить нас до Газаха [северо-запад Азербайджана].

Тела убитых супругов прямо там, в Гамзачимене, забрали и не вернули. Ребенок был ранен, и мы кое-как добились того, чтобы он остался. Содержимое его головы – все вылилось на лестницу автобуса. Его удалось забрать, а погибших отца с матерью – нет".

Акопян Т.Х., Мелик-Бахшян Ст.Т., Барсегян О.Х. Словарь топонимов Армении и прилегающих областей:

В 1989 году в селе проживало 11 человек, все – азербайджанцы.

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

В "Памятной книжке Эриванской губернии на 1902 год" в селе упоминается мечеть.

В 2007 году армянская журналистка Наира Булгадарян в статье для британского Института по освещению войны и мира (IWPR) описывала состояние двух азербайджанских кладбищ в селе Сарал, отмечая, что многие надгробия были повреждены. В публикации отмечалось, что после заселения села армянами приезжие из других регионов Армении вывозили с кладбища азербайджанские надгробия для обработки или перепродажи.

По воспоминаниям бывшей жительницы села Фирузы Мамедовой, в Сарале находилось святилище Армудоджаг: "У нас было прекрасное святилище Армудоджаг. Наши люди всегда посещали его".

В конце 1980-х годов в результате территориальных претензий армян на Карабах и обострения отношений между двумя республиками азербайджанцы были окончательно изгнаны с территории Армянской ССР.

Отметим, что в 2021-2024 годах в рамках подготовки книги "Исчезнувшая цивилизация" на территории Армении, в том числе в отдаленных горных районах, проводилась масштабная полевая работа по выявлению и документированию сохранившихся объектов азербайджанского наследия. В ходе этой работы в селе было обнаружено азербайджанское кладбище XIX-XX веков с несколькими десятками разрушенных надгробий.

Отметим, что "Места памяти Западного Азербайджана" – уникальная научно-исследовательская работа. Впервые в ходе полевых изысканий на территории современной Армении собраны и систематизированы данные о почти 600 селах, где ранее исконно проживали предки современных азербайджанцев. В некоторых из них сохранились фрагменты тюркского культурно-исторического наследия – кладбища, пиры, мечети.