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    Министр Лоран Нуньес признал протесты во Франции провалом власти

    Другие страны
    • 03 ноября, 2026
    • 23:34
    Министр Лоран Нуньес признал протесты во Франции провалом власти

    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес взял на себя ответственность за масштабные беспорядки, сопровождавшиеся погромами, поджогами и массовым мародерством, причинившими многомиллионный ущерб государству и бизнесу.

    Как передает Report со ссылкой на французские медиа, об этом глава ведомства на заседании в Национальном собрании.

    "Мне не составляет труда держать ответ. Я без колебаний взял на себя ответственность, предложив главе государства свою отставку. Вся ответственность лежит исключительно на мне. Итоги дня 17 октября - это провал: обеспечить безопасность общественных зданий и торговых точек не удалось", - заявил Нуньес.

    18 октября министр подал президенту Франции Эмманюэлю Макрону прошение об отставке, однако тот его не принял. В Елисейском дворце объяснили решение необходимостью сохранить непрерывное руководство правоохранительными органами.

    Напомним, что 17 октября в ряде городов Франции, в том числе в Париже, акции протеста против роста стоимости жизни и в поддержку учащихся обернулись беспорядками, погромами и грабежами. Последующие протесты 24 и 31 октября прошли более спокойно. В эти дни силам порядка удалось не допустить такого крупномасштабного ущерба, как 17 октября.

    Лоран Нуньес Акции протеста во Франции
    Fransanın XİN rəhbəri ölkədəki etirazları hökumətin uğursuzluğu kimi etiraf edib
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