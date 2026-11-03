В МИД Ирана заявили об отсутствии продвижений в переговорах с США

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии прогресса в достижении договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.

Как передает Report, об этом он рассказал государственному телевидению.

По словам Багаи, обмен сообщениями между сторонами через посредников продолжается в прежнем формате.

Он отметил, что прежняя позиция США не дает оснований с оптимизмом оценивать искренность вашингтонской администрации в вопросе дипломатического урегулирования.

"Иран не отказывался от использования дипломатических возможностей для защиты своих интересов и законных требований, устранения угроз со стороны противоположной стороны и обеспечения безопасности в регионе", - заявил представитель МИД.

Багаи также подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы дать решительный ответ на возможные атаки.