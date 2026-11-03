В МИД Ирана заявили об отсутствии продвижений в переговорах с США
- 03 ноября, 2026
- 23:07
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Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил об отсутствии прогресса в достижении договоренностей между Тегераном и Вашингтоном.
Как передает Report, об этом он рассказал государственному телевидению.
По словам Багаи, обмен сообщениями между сторонами через посредников продолжается в прежнем формате.
Он отметил, что прежняя позиция США не дает оснований с оптимизмом оценивать искренность вашингтонской администрации в вопросе дипломатического урегулирования.
"Иран не отказывался от использования дипломатических возможностей для защиты своих интересов и законных требований, устранения угроз со стороны противоположной стороны и обеспечения безопасности в регионе", - заявил представитель МИД.
Багаи также подчеркнул, что вооруженные силы страны готовы дать решительный ответ на возможные атаки.