В Стамбуле состоялось открытие VI Кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата"

В Стамбуле состоялась церемония открытия VI Кинофестиваля тюркского мира "Коркут Ата".

Как сообщает из Стамбула корреспондент Report, в церемонии приняли участие генеральный секретарь Международной организации тюркской культуры (ТЮРКСОЙ) Султан Раев, представители министерств культуры тюркских государств, продюсеры, представители киносообщества и медиа.

Выступившие на открытии отметили, что тюркские государства имеют общие корни и историю, а духовные связи, основанные на этих принципах, проявляются и в сфере кинематографа.

Было подчеркнуто, что общая историческая память и культурное наследие являются прочным фундаментом, сближающим тюркские народы, а киноискусство является одним из наиболее эффективных средств продвижения этого единства. Также было акцентировано внимание на необходимости совместных усилий кинематографистов тюркского мира по реализации новых проектов.

Затем была представлена основная программа фестиваля этого года и состоялась презентация жюри.

В завершение вечера в качестве фильма открытия фестиваля была показана картина кыргызстанского режиссера Каныбека Калматова "Айтматов".

Отметим, что VI Кинофестиваль тюркского мира "Коркут Ата" продлится до 7 ноября.

В конкурсной программе фестиваля азербайджанские фильмы представлены во всех трех категориях. Так, в категории полнометражного художественного фильма будет показан фильм "Тагиев: Школа", в категории документального кино - "Азыхская пещера", в категории короткометражного художественного фильма - Torpağı sanı yaşayasan.

Кроме того, в рамках фестиваля состоятся показы еще двух азербайджанских картин - фильма "В одном южном городе" как образца классического национального кинематографа и ленты "100 лет Бакинскому тюркологическому съезду" в качестве примера современного документального кино.

Напомним, что фестиваль "Коркут Ата" был учрежден в 2021 году Министерством культуры и туризма Турции для популяризации общего культурного наследия тюркских народов. За годы своего существования он проходил в разных городах стран тюркского мира, включая Баку.