Пять человек погибли при крушении самолета в Техасе
Другие страны
- 01 мая, 2026
- 18:50
Пять человек погибли поздно вечером в четверг в результате крушения небольшого самолета Cessna 421C недалеко от Остина (штат Техас, США),
Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные власти в пятницу.
По данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации (FAA), ведется расследование обстоятельств крушения.
На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, воздушное судно двигалось на высокой скорости в момент столкновения.
Также отмечается, что второй самолет, находившийся в этом районе примерно в то же время, благополучно приземлился в Нью-Браунфелсе.
Причины крушения устанавливаются.
