    Пять человек погибли при крушении самолета в Техасе

    Пять человек погибли поздно вечером в четверг в результате крушения небольшого самолета Cessna 421C недалеко от Остина (штат Техас, США),

    Как передает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом сообщили местные власти в пятницу.

    По данным Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) и Федерального управления гражданской авиации (FAA), ведется расследование обстоятельств крушения.

    На место происшествия прибыли экстренные службы. По предварительным данным, воздушное судно двигалось на высокой скорости в момент столкновения.

    Также отмечается, что второй самолет, находившийся в этом районе примерно в то же время, благополучно приземлился в Нью-Браунфелсе.

    Причины крушения устанавливаются.

    Крушение самолета (авиакатастрофа) Штат Техас Соединенные Штаты Америки (США) погибшие
    Texasda təyyarə qəzasında beş nəfər ölüb

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    22:59

    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    22:44

    Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

    22:40

    Трамп отказался запрашивать у Конгресса продление военной операции против Ирана

    22:30

    Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии на фоне обострения отношений Кубы и США

