Зеленский объявил о начале в июне реформы украинской армии

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал о начале в июне реформы вооруженных сил страны.

По словам Зеленского, в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы, а правительство и военное командование определили формулу изменений. В мае планируется согласование всех деталей, а старт реформы намечен на июнь.

Он отметил, что первые результаты ожидаются уже в июне, в частности это касается денежного обеспечения военнослужащих.

Зеленский сообщил, что планируется существенное увеличение размера выплат с учетом принципа справедливости - в зависимости от боевого опыта, эффективности и характера выполняемых задач. Минимальный уровень зарплаты военнослужащих в тыловых должностях, по его словам, должен составлять не менее 30 тысяч гривен ($720–750), тогда как для занимающих боевых позиций размеры выплат будут значительно выше.

Отдельно президент подчеркнул необходимость особого внимания к пехотным подразделениям. Он заявил о планах внедрения специальных контрактов для пехотинцев с выплатами им от 250 до 400 тысяч гривен в месяц ($6 тыс. - 9,5 тыс.). в зависимости от выполнения боевых задач.

Кроме того, предусматривается изменение системы комплектования подразделений и управления личным составом, а также усиление контрактной модели в Силах обороны. Это, по его словам, позволит поэтапно пересмотреть сроки службы и условия возможного увольнения мобилизованных военнослужащих.