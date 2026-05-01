Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном
    Ильхам Алиев WUF13 Переговоры между США и Ираном

    Зеленский объявил о начале в июне реформы украинской армии

    Другие страны
    • 01 мая, 2026
    • 17:46
    Зеленский объявил о начале в июне реформы украинской армии

    Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал о начале в июне реформы вооруженных сил страны.

    Как передает Report, об этом президент написал в своем Telegram-канале.

    По словам Зеленского, в течение апреля были согласованы ключевые направления реформы, а правительство и военное командование определили формулу изменений. В мае планируется согласование всех деталей, а старт реформы намечен на июнь.

    Он отметил, что первые результаты ожидаются уже в июне, в частности это касается денежного обеспечения военнослужащих.

    Зеленский сообщил, что планируется существенное увеличение размера выплат с учетом принципа справедливости - в зависимости от боевого опыта, эффективности и характера выполняемых задач. Минимальный уровень зарплаты военнослужащих в тыловых должностях, по его словам, должен составлять не менее 30 тысяч гривен ($720–750), тогда как для занимающих боевых позиций размеры выплат будут значительно выше.

    Отдельно президент подчеркнул необходимость особого внимания к пехотным подразделениям. Он заявил о планах внедрения специальных контрактов для пехотинцев с выплатами им от 250 до 400 тысяч гривен в месяц ($6 тыс. - 9,5 тыс.). в зависимости от выполнения боевых задач.

    Кроме того, предусматривается изменение системы комплектования подразделений и управления личным составом, а также усиление контрактной модели в Силах обороны. Это, по его словам, позволит поэтапно пересмотреть сроки службы и условия возможного увольнения мобилизованных военнослужащих.

    Владимир Зеленский Реформа в армии Украина Российско-украинский конфликт
    Zelenski Ukrayna ordusunda islahatların iyunda başlayacağını elan edib

