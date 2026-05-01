Zelenski Ukrayna ordusunda islahatların iyunda başlayacağını elan edib
- 01 may, 2026
- 17:55
Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski ölkənin Silahlı Qüvvələrində islahatların iyunda başlayacağını anons edib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Prezident özünün teleqram kanalında yazıb.
Zelenskinin sözlərinə görə, aprel ayı ərzində islahatın əsas istiqamətləri razılaşdırılıb, hökumət və hərbi komandanlıq isə dəyişikliklərin formulunu müəyyən edib. May ayında bütün detalların razılaşdırılması planlaşdırılır, islahatın startı isə iyuna nəzərdə tutulub.
O qeyd edib ki, ilk nəticələr elə iyunda gözlənilir, xüsusən də bu, hərbi qulluqçuların pul təminatına aiddir.
Zelenski bildirib ki, ədalət prinsipi nəzərə alınmaqla - döyüş təcrübəsindən, səmərəlilikdən və yerinə yetirilən tapşırıqların xarakterindən asılı olaraq ödənişlərin məbləğinin əhəmiyyətli dərəcədə artırılması planlaşdırılır. Onun sözlərinə görə, arxa cəbhə vəzifələrindəki hərbi qulluqçuların minimum əməkhaqqı səviyyəsi ən azı 30 min qriven (720–750 dollar) təşkil etməlidir, döyüş mövqelərində olanlar üçün isə ödənişlərin məbləği əhəmiyyətli dərəcədə yüksək olacaq.
Prezident ayrıca olaraq piyada bölmələrinə xüsusi diqqət yetirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. O, döyüş tapşırıqlarının yerinə yetirilməsindən asılı olaraq piyadalar üçün onlara ayda 250 mindən 400 min qrivenə qədər (6 min - 9,5 min dollar) ödənişlər edilən xüsusi müqavilələrin tətbiqi planlarını açıqlayıb.
Bundan əlavə, bölmələrin komplektləşdirilməsi və şəxsi heyətin idarə edilməsi sisteminin dəyişdirilməsi, eləcə də Müdafiə Qüvvələrində müqavilə modelinin gücləndirilməsi nəzərdə tutulur. Bu, onun sözlərinə görə, səfərbər edilmiş hərbi qulluqçuların xidmət müddətlərinə və mümkün tərxis olunma şərtlərinə mərhələli şəkildə yenidən baxmağa imkan verəcək.