    Bakıda 7 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilir

    01 may, 2026
    20:59
    Bakıda 7 marşrutun hərəkəti alternativ küçələrlə təşkil edilir

    Bakının küçə və prospektlərində mayın 4-dək aparılacaq təmir işləri ilə əlaqədar bəzi marşrutların hərəkət sxemi dəyişdirilir.

    Bu barədə "Report"a Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Azərbaycan Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən (AYNA) bildirilib.

    Qeyd olunub ki, 4 nömrəli marşrut ("Nəriman Nərimanov" m/st istiqaməti): Rəşid Behbudov küçəsi – Füzuli küçəsi - Səməd Vurğun küçəsi – Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi – Xan Şuşinski küçəsi. Əks istiqamətdə isə Azadlıq prospekti - Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi – Mərdanov qardaşları küçəsi - Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi - Azadlıq prospekti;

    20 nömrəli marşrut (Uşaq Klinik Xəstəxanası istiqaməti): Rəşid Behbudov küçəsi – Füzuli küçəsi - Səməd Vurğun küçəsi – Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi – Xan Şuşinski küçəsi – Ənvər Qasımzadə küçəsi - Ceyhun Hacıbəyli küçəsi – Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi (son dayanacaq). Əks istiqamətdə isə Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi (son dayanacaq) - Mərdanov qardaşları küçəsi - Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi - Azadlıq prospekti;

    61 nömrəli marşrut (9-cu mikrorayon istiqaməti): Rəşid Behbudov küçəsi – Füzuli küçəsi - Səməd Vurğun küçəsi – Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi - Ceyhun Hacıbəyli küçəsi – Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi – Səməd Vurğun küçəsi;

    83 nömrəli marşrut ("Gənclik" m/st istiqaməti): Səməd Vurğun küçəsi - Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi – Mərdanov qardaşları - Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi - Ceyhun Hacıbəyli küçəsi – Vaqif prospekti. Əks istiqamətdə isə Ceyhun Hacıbəyli küçəsi - Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi – Səməd Vurğun küçəsi;

    85 nömrəli marşrut ("28 May" m/st istiqaməti): Azadlıq prospekti - Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi – Mərdanov qardaşları küçəsi - Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi - Azadlıq prospekti. Əks istiqamətdə isə – Füzuli küçəsi - Səməd Vurğun küçəsi – Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi – Xan Şuşinski küçəsi;

    88 nömrəli marşrut ("Dərnəgül" m/st istiqaməti): Rəşid Behbudov küçəsi – Füzuli küçəsi - Səməd Vurğun küçəsi – Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi – Xan Şuşinski küçəsi. Əks istiqamətdə isə Azadlıq prospekti - Mirəsədulla Mirqasımov küçəsi – Mərdanov qardaşları küçəsi - Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi - Azadlıq prospekti;

    88A nömrəli marşrut ("Azadlıq prospekti" m/st istiqaməti): Səməd Vurğun küçəsi – Abbasqulu ağa Bakıxanov küçəsi - Ceyhun Hacıbəyli küçəsi ilə hərəkət edəcək.

