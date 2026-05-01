    Рафиев: Баку готов способствовать включению культурного наследия стран МОРАГ в список ЮНЕСКО

    Внешняя политика
    • 01 мая, 2026
    • 18:20
    Рафиев: Баку готов способствовать включению культурного наследия стран МОРАГ в список ЮНЕСКО

    Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие в мероприятиях, организованных Международным энергетическим агентством и председательством COP31 в Париже, а также в мероприятии в ЮНЕСКО, посвященном Международному дню малых островных развивающихся государств (МОРАГ).

    Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.

    В рамках визита Рафиев по приглашению исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля выступил одним из основных докладчиков на открытии мероприятия "МЭА–COP31: энергетический переход высокого уровня".

    При организации постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО также прошло мероприятие, посвященное Международному дню МОРАГ.

    Рафиев заявил о готовности Азербайджана оказать политическую и техническую поддержку включению культурного наследия стран МОРАГ в списки ЮНЕСКО.

    На мероприятии достигнута договоренность о разработке и реализации совместной программы с участием Азербайджана, ЮНЕСКО и группы МОРАГ, объединяющей 39 государств.

    Ялчин Рафиев МИД Азербайджана ЮНЕСКО Международное энергетическое агентство (МЭА)
    Yalçın Rəfiyev: SIDS ölkələrinin mədəni irsinin YUNESKO-da siyahıya alınmasına Azərbaycan dəstək verməyə hazırdır
    Rafiyev: Baku ready to facilitate inclusion of cultural heritage of SIDS countries on UNESCO list

    23:37

    Китай призвал пересмотреть решение о прекращении миссии ООН в Ливане

    Другие страны
    23:21

    TƏBİB сообщил о состоянии пострадавших в ДТП в Агдаме – ОБНОВЛЕНО-2

    Происшествия
    23:18

    VDA призвала США и ЕС соблюдать торговые договоренности после решения Трампа о пошлинах

    Другие страны
    23:12

    КСИР заявил, что правила управления Персидским заливом будут определяться руководством Ирана

    Другие страны
    23:08

    Азербайджан обсудил с ЕБРР развитие транспортной инфраструктуры Нахчывана

    Инфраструктура
    22:59

    Джейхун Мамедов: Положения, отраженные в резолюции Европарламента, совершенно абсурдны

    Внутренняя политика
    22:44

    Арагчи обсудил с Лавровым переговоры между США и Ираном

    В регионе
    22:40

    Трамп отказался запрашивать у Конгресса продление военной операции против Ирана

    Другие страны
    22:30

    Рауль Кастро принял участие в первомайском шествии на фоне обострения отношений Кубы и США

    Другие страны
