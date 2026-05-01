Рафиев: Баку готов способствовать включению культурного наследия стран МОРАГ в список ЮНЕСКО
- 01 мая, 2026
- 18:20
Заместитель министра иностранных дел Азербайджана Ялчин Рафиев принял участие в мероприятиях, организованных Международным энергетическим агентством и председательством COP31 в Париже, а также в мероприятии в ЮНЕСКО, посвященном Международному дню малых островных развивающихся государств (МОРАГ).
Как сообщает Report, об этом сообщили в МИД Азербайджана.
В рамках визита Рафиев по приглашению исполнительного директора Международного энергетического агентства Фатиха Бироля выступил одним из основных докладчиков на открытии мероприятия "МЭА–COP31: энергетический переход высокого уровня".
При организации постоянного представительства Азербайджана при ЮНЕСКО также прошло мероприятие, посвященное Международному дню МОРАГ.
Рафиев заявил о готовности Азербайджана оказать политическую и техническую поддержку включению культурного наследия стран МОРАГ в списки ЮНЕСКО.
На мероприятии достигнута договоренность о разработке и реализации совместной программы с участием Азербайджана, ЮНЕСКО и группы МОРАГ, объединяющей 39 государств.