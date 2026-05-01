    В Баку изменят движение десятков автобусов из-за марафона

    Инфраструктура
    • 01 мая, 2026
    • 18:38
    В Баку изменят движение десятков автобусов из-за марафона

    В связи с Бакинским марафоном 3 мая будет временно изменена схема движения ряда автобусных маршрутов в столице.

    Как сообщает Report, об этом заявили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана (AYNA).

    Ограничения затронут маршруты № 1, 2, 4, 7A, 7B, 10, 11, 13, 20, 21, 24, 30, 32, 36, 38, 46, 49, 71, 72, 88A, 93, 120, 120E, 125, 145, 177, 184, а также линии E1, H1 и M8.

    В частности, маршруты №1 (в направлении станции метро "Нефтчиляр") и H1 (в направлении Международного аэропорта Гейдар Алиев) будут курсировать по проспекту Азадлыг – улице Физули – улице Рашида Бейбутова – улице Сулеймана Рагимова – проспекту Хатаи – основной проезжей части проспекта Гейдара Алиева.

    Маршрут №2 будет следовать по улицам Рашида Бейбутова – Сулеймана Рагимова – проспекту Хатаи – улице Ахмед бека Агаоглу – улице Тебриз – улице Ахмеда Раджабли.

    Маршруты №4, 10 и 88A завершат движение на улицах Диляры Алиевой и 28 Мая (парк Самеда Вургуна) и будут работать частично, не заезжая в Бакинский белый город.

    Маршруты №7A, 7B, 11, 24, 71 и 93 будут организованы по основной части проспекта Зии Буниятова (путепровод).

    Маршруты №13 и M8 будут курсировать по основной части проспекта Гейдара Алиева.

    Для маршрутов №20, 21, 30, 32, 46, 49, 72, 120 и 120E конечной остановкой станет проспект Ходжалы (станция метро "Хатаи"). При этом они не будут заезжать к станции метро "28 Мая" и в торговый центр "Сядяряк".

    Маршруты №36, 145 и 184 завершат движение на боковой проезжей части проспекта Гейдара Алиева (станция метро "Кёроглу").

    Маршрут №38 будет начинаться с улицы Самеда Вургуна и завершаться на улице Ага Неметуллы, при этом не заезжая в поселок Кешля.

    Маршрут №125 (в направлении станции метро "28 Мая") будет следовать по улице Рашида Бейбутова – улице Шамси Бадалбейли – проспекту Азадлыг.

    Маршрут №177 будет курсировать до дороги Бильгя – Пиршаги (территория "Сады Лагич").

    Маршрут E1 будет организован по улицам Рашида Бейбутова – Сулеймана Рагимова – проспекту Хатаи – основной проезжей части проспекта Гейдара Алиева.

    Бакинский марафон Движение транспортных средств
    "Bakı Marafonu 2026" ilə əlaqədar bir sıra marşrutların hərəkət sxemi müvəqqəti dəyişdiriləcək

