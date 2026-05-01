Представители дипломатического корпуса посетили Шушинскую крепость
Внешняя политика
- 01 мая, 2026
- 18:12
Представители аккредитационного в Азербайджане дипломатического корпуса посетили Шушинскую крепость.
Как передает Report, делегация ознакомилась с исторической достопримечательностью города Шуша.
Отметим, что в двухдневном визите в Карабах и Восточный Зангезур принимают участие более 150 послов, дипломатов, военных атташе и других представителей в общей сложности 62 стран и международных организаций.
