    • 01 may, 2026
    • 18:19
    Diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşa qalasını ziyarət ediblər

    Azərbaycanda akkreditə olunmuş diplomatik korpusun nümayəndələri Şuşa qalasını ziyarət ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, nümayəndə heyəti Şuşa şəhərinin tarixi məkanı ilə tanış olub.

    Qeyd edək ki, Qarabağa və Şərqi Zəngəzura ikigünlük səfərdə ümumilikdə 62 ölkənin və beynəlxalq təşkilatın 150-dən çox səfiri, diplomatı, hərbi attaşesi və digər nümayəndəsi iştirak edir.

    Şuşa qalası
    Представители дипломатического корпуса посетили Шушинскую крепость
    Reps of diplomatic corps visit Shusha Fortress in Azerbaijan

