Рагимзаде: Разоблачения с Окампо подтверждают политическую коррупцию в Европе

Международные организации, действующие под эгидой Европейского союза (ЕС), используют лоббизм в коррупционных целях – это характерный для них механизм.

Об этом в комментарии Report заявил депутат Милли Меджлиса Вугар Рагимзаде.

Особое внимание, по мнению депутата, привлекает финансирование со стороны этнических лоббистских групп и связанных с ними коммерческих структур с целью влияния на процесс принятия решений в ЕС.

Он отметил, что опубликованные разоблачительные кадры с участием бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Окампо и его сына подтверждают существование подобных практик.

"Кадры с участием Луиса Окампо и его сына Томаса проливают свет на политическую коррупцию, укоренившуюся в европейских структурах. В них бывший прокурор заявляет, что основной целью армянского лобби является свержение премьер-министра Никола Пашиняна. Он также говорит о попытках мобилизации населения Армении к массовым протестам и использовании связей в Европейском парламенте для оказания политического давления", - сказал депутат.

По словам Рагимзаде, в этих процессах фигурируют и представители европейских институтов, в том числе Жозеп Боррель. "Эти факты свидетельствуют о том, что в ряде кругов лоббистские интересы и личная выгода подменяют ценности справедливости и гуманизма", - подчеркнул он.

Депутат также заявил, что давление на Азербайджан со стороны подобных кругов продиктовано не защитой прав человека, а стремлением извлечь выгоду за счет влияния на международные структуры.

Он добавил, что новые геополитические реалии в регионе, сформировавшиеся после победы Азербайджана, а также продвижение переговорного процесса между Баку и Ереваном вызывают обеспокоенность у отдельных сил.

"Заявления Пашиняна о том, что Карабах не принадлежит Армении и что этот вопрос тормозил развитие страны, активизировали армянское лобби против него. Эти силы пытаются воспользоваться предстоящими выборами, вмешаться во внутренние дела Армении, сорвать мирный процесс и создать новую напряженность в регионе", - отметил парламентарий.

По его словам, такие попытки обречены на провал, поскольку на Южном Кавказе уже сформировались новые реалии.