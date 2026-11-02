Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе
    Ильхам Алиев Азербайджано-грузинские отношения Путь к Победе

    Посол Японии в Азербайджане: Токио намерен расширять бизнес и гуманитарные связи

    Внешняя политика
    • 02 ноября, 2026
    • 12:21
    Посол Японии в Азербайджане: Токио намерен расширять бизнес и гуманитарные связи

    Новый посол Японии в Азербайджане Фуруя Токуро обозначил ключевые направления деятельности по укреплению двусторонних отношений между Токио и Баку.

    Как передает Report, об этом говорится в официальном обращении дипломата.

    Дипломат сообщил, что прибыл в Баку 26 октября. По его словам, еще до назначения он неоднократно общался со специалистами и деятелями культуры в Японии, имеющими отношение к Азербайджану, которые делились с ним теплыми отзывами о стране, его кухне и гостеприимстве жителей. Личное знакомство с Баку лишь подтвердило эти впечатления.

    В качестве первого приоритета Фуруя Токуро назвал обеспечение безопасности и комфортного пребывания японских граждан, проживающих в Азербайджане или посещающих страну с туристическими и деловыми целями.

    Вторым направлением, по мнению посла, станет активизация гуманитарных и культурных контактов.

    "Расширение контактов между народами наших стран будет способствовать углублению взаимопонимания, созданию новых возможностей для обмена опытом и дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Я твердо убежден: независимо от того, как будет меняться мир в ближайшие годы, последовательное развитие подобных обменов станет фундаментом нашего будущего сотрудничества", - подчеркнул дипломат.

    Третьим приоритетом Фуруя Токуро назвал усиление присутствия Японии в Азербайджане. Он отметил растущую роль республики как ключевого узла в сферах энергетики, логистики и цифровых технологий благодаря ее расположению на перекрестке цивилизаций.

    Токуро выразил намерение содействовать расширению японского бизнеса в регионе и популяризировать культуру Японии не только в Баку, но и в регионах Азербайджана.

    "Руководствуясь этими тремя целями, я буду активно и последовательно работать над дальнейшим углублением отношений между Японией и Азербайджаном", - заключил он.

    Фуруя Токуро посол Японии Азербайджано-японские отношения
    Yaponiyanın Azərbaycandakı səfiri: Tokio biznes və humanitar əlaqələri genişləndirmək niyyətindədir
    New Japanese ambassador outlines priorities for strengthening ties with Azerbaijan
    44 filmi
    MiniBoss

    Последние новости

    13:07
    SOCAR на 74% увеличила объемы бурения в III квартале 2026г
    Энергетика
    13:05
    Эрдоган поздравил президента Ильхама Алиева по случаю Дня Победы
    Внешняя политика
    12:59
    Фото
    Предотвращена попытка ввоза наркотиков из Ирана в Азербайджан с помощью БПЛА
    Происшествия
    12:58
    Завтра в Баку ожидается 23 градуса тепла
    Экология
    12:53
    Багаи: Иран готов согласовать перемирие с США за два дня
    В регионе
    12:49
    Фото
    Видео
    Азербайджанские НПО передали посольству Ирана открытое письмо президенту Пезешкиану
    Внешняя политика
    12:47
    Доля iOS на рынке планшетов Азербайджана снизилась на 45%
    ИКТ
    12:38
    Посол Швеции обсудила с Эльчином Амирбековым развитие двустороннего сотрудничества
    Внешняя политика
    12:38
    В Азербайджане доля ChatGPT сократилась до 66,5%, уступив часть рынка Google Gemini
    ИКТ
    Лента новостей