Посол Японии в Азербайджане: Токио намерен расширять бизнес и гуманитарные связи

Новый посол Японии в Азербайджане Фуруя Токуро обозначил ключевые направления деятельности по укреплению двусторонних отношений между Токио и Баку.

Как передает Report, об этом говорится в официальном обращении дипломата.

Дипломат сообщил, что прибыл в Баку 26 октября. По его словам, еще до назначения он неоднократно общался со специалистами и деятелями культуры в Японии, имеющими отношение к Азербайджану, которые делились с ним теплыми отзывами о стране, его кухне и гостеприимстве жителей. Личное знакомство с Баку лишь подтвердило эти впечатления.

В качестве первого приоритета Фуруя Токуро назвал обеспечение безопасности и комфортного пребывания японских граждан, проживающих в Азербайджане или посещающих страну с туристическими и деловыми целями.

Вторым направлением, по мнению посла, станет активизация гуманитарных и культурных контактов.

"Расширение контактов между народами наших стран будет способствовать углублению взаимопонимания, созданию новых возможностей для обмена опытом и дальнейшему укреплению двусторонних отношений. Я твердо убежден: независимо от того, как будет меняться мир в ближайшие годы, последовательное развитие подобных обменов станет фундаментом нашего будущего сотрудничества", - подчеркнул дипломат.

Третьим приоритетом Фуруя Токуро назвал усиление присутствия Японии в Азербайджане. Он отметил растущую роль республики как ключевого узла в сферах энергетики, логистики и цифровых технологий благодаря ее расположению на перекрестке цивилизаций.

Токуро выразил намерение содействовать расширению японского бизнеса в регионе и популяризировать культуру Японии не только в Баку, но и в регионах Азербайджана.

"Руководствуясь этими тремя целями, я буду активно и последовательно работать над дальнейшим углублением отношений между Японией и Азербайджаном", - заключил он.