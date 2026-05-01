    При жесткой посадке вертолета в РФ пострадали 10 человек - ОБНОВЛЕНО

    В результате инцидента с жесткой посадкой частного вертолета Ми-8Т в Коми (Россия) пострадали 10 человек.

    Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.

    "Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 выросло до 10", - отметили в ведомстве.

    Вертолет завалился на бок во время взлета. На борту находились 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

    На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины инцидента устанавливаются.

    Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в Усинском районе Коми (Россия).

    Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС.

    Согласно информации, на борту находились 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа.

    За медицинской помощью обратились десять человек.

    Всех обратившихся доставили в больницу. Сейчас их осматривают врачи.

    Вертолет Жесткая посадка Республика Коми
    Rusiyada helikopterin sərt enişi zamanı 10 nəfər yaralanıb

