При жесткой посадке вертолета в РФ пострадали 10 человек - ОБНОВЛЕНО

В результате инцидента с жесткой посадкой частного вертолета Ми-8Т в Коми (Россия) пострадали 10 человек.

"Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 выросло до 10", - отметили в ведомстве.

Вертолет завалился на бок во время взлета. На борту находились 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.

На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины инцидента устанавливаются.

17:53

Вертолет с пассажирами совершил жесткую посадку в Усинском районе Коми (Россия).

Как передает Report, об этом сообщили в ГУ МЧС.

Согласно информации, на борту находились 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа.

За медицинской помощью обратились десять человек.

Всех обратившихся доставили в больницу. Сейчас их осматривают врачи.