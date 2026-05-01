При жесткой посадке вертолета в РФ пострадали 10 человек - ОБНОВЛЕНО
- 01 мая, 2026
- 18:07
В результате инцидента с жесткой посадкой частного вертолета Ми-8Т в Коми (Россия) пострадали 10 человек.
Как передает Report, об этом сообщили в МЧС.
"Число пострадавших при жесткой посадке вертолета Ми-8 выросло до 10", - отметили в ведомстве.
Вертолет завалился на бок во время взлета. На борту находились 24 человека. Воздушное судно должно было доставить вахтовиков в Ненецкий автономный округ.
На месте работают подразделения Усинского пожарно-спасательного гарнизона. Причины инцидента устанавливаются.
Согласно информации, на борту находились 24 человека: 21 пассажир и три члена экипажа.
За медицинской помощью обратились десять человек.
Всех обратившихся доставили в больницу. Сейчас их осматривают врачи.