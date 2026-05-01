    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta bazarına müdaxilə edib

    Maliyyə
    • 01 may, 2026
    • 15:35
    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta bazarına müdaxilə edib

    Bu ilin aprel ayında Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) valyuta bazarına alışyönlü müdaxilə edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, profisitli cari əməliyyat balansı və dedollarizasiya meyillərinin davam etdiyi şəraitdə cari ilin ötən aylarında valyuta bazarında təklif tələbi üstələyib, ölkənin valyuta ehtiyatlarında artım davam edib. Valyuta bazarında təklifin tələbi üstələməsi həm nağd, həm də qeyri-nağd seqmentlərdə müşahidə olunub.

    Son dövrlər valyuta hərraclarında tələbin aşağı olması nəticəsində valyuta bazarında təklif artıqlığı formalaşıb və bu şəraitdə AMB ötən ay 1 milyard ABŞ dolları məbləğində alışyönlü müdaxilə həyata keçirib. Nəticədə, valyuta ehtiyatlarının idarə edilməsindən əldə olunan gəlirlər də nəzərə alınmaqla, apreldə qurumun valyuta ehtiyatları 1 milyard 29,7 milyon ABŞ dolları artıb.

    "Alınmış 1 milyard ABŞ dollarının tam və yaxud bir hissəsi il ərzində bazarda formalaşacaq tələbdən asılı olaraq tarazlığın təmin edilməsi məqsədilə yenidən valyuta bazarına yönəldilə bilər. Makroiqtisadi sabitliyin qorunması məqsədilə valyuta bazarında alış və ya satışyönlü əməliyyatlarla iştirak davam etdirildiyi təqdirdə bu barədə məlumat açıqlanacaq", - deyə AMB bəyan edib.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) Valyuta bazarı Alışyönlü müdaxilə
    ЦБА в апреле осуществил интервенцию на валютном рынке на сумму $1 млрд

    Son xəbərlər

    00:55

    Balakəndə ağır yol-nəqliyyat hadisəsi ölümlə nəticələnib

    Hadisə
    00:20

    Tramp İranla bağlı seçimlərini açıqlayıb: Əbədi yox etmək və ya razılaşmaq

    Digər ölkələr
    00:09

    Zahid Oruc: Avroparlamentdə Nürnberqdə mühakimə olunanlara da bəraət tələb edərdilər

    Daxili siyasət
    23:50

    Çin BMT-nin Livandakı missiyasının dayandırılmasına qarşıdır

    Digər ölkələr
    23:34

    Ağ Ev Konqresə İranla müharibənin bitdiyini bəyan edib

    Region
    23:31

    SEPAH: Xamenei Fars körfəzinin idarə olunması qaydasını müəyyən edəcək

    Region
    23:14

    TƏBİB Ağdamda yol qəzasında xəsarət alanların son vəziyyətini açıqlayıb - YENİLƏNİB-2

    Hadisə
    22:56

    Tramp Konqresdən İrana qarşı hərbi əməliyyatların müddətini uzatmağı xahiş etməyəcək

    Digər ölkələr
    22:34

    Azərbaycan EBRD ilə Naxçıvanın nəqliyyat infrastrukturunun inkişafını müzakirə edib

    İnfrastruktur
    Bütün Xəbər Lenti