20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün Polşa ilə üz-üzə gələcək
Komanda
- 23 oktyabr, 2026
- 10:02
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində mübarizəyə başlayır.
"Report"un məlumatına görə, U-20 bu gün EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatında Polşa seçməsi ilə üz-üzə gələcək.
Qarşılaşma Gürcüstanın Rustavi şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 15:30-da start götürəcək.
Xatırladaq ki, Gökhan Edmanın baş məşqçisi olduğu kollektiv oktyabrın 24-də Latviya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Son xəbərlər
11:32
Zakir İbrahimov Özbəkistan Prezidentinin investorlarla görüşündə "Akba" qızıl yatağının işlənməsi perspektivlərini açıqlayıbSənaye
11:26
Ülvi Mehdiyev: "ASAN xidmət" modeli ilə dünyada 600-dən çox xidmət mərkəzi yaradılıbSosial müdafiə
11:16
Yeni Kaledoniya və Fransız Polineziyası komandaları FIFA U-15 dünya çempionatı üçün Bakıya gəliblərFutbol
11:15
Foto
Azərbaycan və Hindistan XİN başçılarının təkbətək görüşü başlayıbXarici siyasət
11:12
Cəlilabadın icra başçısına yeni müavin təyin olunubDaxili siyasət
11:11
Koşta: Aİ Ukraynanın maliyyə ehtiyaclarının əsas hissəsini qarşılamağa hazırdırDigər ölkələr
11:09
Foto
İlham Əliyev Hindistanın xarici işlər nazirini qəbul edibXarici siyasət
11:07
Makron etirazlar fonunda ilk dəfə şagird və polislərlə görüşəcəkDigər ölkələr
11:06
Foto
Ucarda ilk dəfə "Çəltik və Aqrar Biznes Festivalı" keçirilirASK