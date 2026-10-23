İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol FIFA U-15 Dünya Çempionatı və Festivalı UEFA Konfrans Liqası

    20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün Polşa ilə üz-üzə gələcək

    Komanda
    • 23 oktyabr, 2026
    • 10:02
    20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət Azərbaycan millisi bu gün Polşa ilə üz-üzə gələcək

    Azərbaycanın 20 yaşadək voleybolçu qızlardan ibarət milli komandası Avropa çempionatının təsnifat mərhələsində mübarizəyə başlayır.

    "Report"un məlumatına görə, U-20 bu gün EEVZA – Şərqi Avropa Voleybol Zonal Assosiasiyası çempionatında Polşa seçməsi ilə üz-üzə gələcək.

    Qarşılaşma Gürcüstanın Rustavi şəhərində, Bakı vaxtı ilə saat 15:30-da start götürəcək.

    Xatırladaq ki, Gökhan Edmanın baş məşqçisi olduğu kollektiv oktyabrın 24-də Latviya ilə münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.

    Gökhan Edman EEVZA Azərbaycan Voleybol Federasiyası (AVF)
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