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    Fransada "Ostin" qasırğası səbəbindən 161 min ev işıqsız qalıb

    Digər ölkələr
    • 23 oktyabr, 2026
    • 10:03
    Fransada Ostin qasırğası səbəbindən 161 min ev işıqsız qalıb

    Fransada "Ostin" fırtınası səbəbindən artıq 161 min ev elektrik enerjisiz qalıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Fransa mediası paylayıcı şəbəkələrin operatoru olan "Enedis" şirkətinə istinadən məlumat yayıb.

    Xüsusilə, Bretanda 128 min, Pey-de-la-Luar regionunda 19 min, Normandiyada isə 14 min ev təsərrüfatı zərər çəkib.

    Bu arada, "Ostin"dən zərər çəkmiş bölgələrdə qatarların hərəkəti ciddi şəkildə pozulub. Bretanda bir çox xətlər həddindən artıq yüklənib, hərəkətin bərpası günorta saatlarından tez gözlənilmir. Normandiyada regional qatarların hərəkəti sabaha qədər dayandırılıb.

    O-de-Frans regionunda da bir çox xətlərdə hərəkətdə fasilələr müşahidə olunur, İl-de-Frans regionunda isə "Transilien" xətlərində, eləcə də bir neçə RER xəttində çoxsaylı fasilələrin olacağı gözlənilir.

    Təbii fəlakət Fırtına Fransa
    Во Франции из-за шторма "Остин" свыше 160 тыс. домов остались без электричества
    44 filmi
    44 filmi

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