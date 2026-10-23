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    Во Франции из-за шторма "Остин" свыше 160 тыс. домов остались без электричества

    Другие страны
    • 23 октября, 2026
    • 09:52
    Во Франции из-за шторма Остин свыше 160 тыс. домов остались без электричества

    Во Франции из-за шторма "Остин" 161 тыс. домов уже остались без электричества.

    Как передает Report, об этом сообщают французские медиа со ссылкой на компанию Enedis, которая является оператором распределительных сетей.

    В частности, в Бретани пострадали 128 тыс. домохозяйств, в регионе Пей-де-ла-Луар - 19 тыс., а в Нормандии - 14 тыс.

    Между тем, движение поездов в районах, пострадавших от "Остин", серьезно нарушено как минимум до полудня. В Бретани многие линии перегружены, возобновление движения ожидается не раньше полудня. В Нормандии движение региональных поездов приостановлены до завтрашнего дня.

    В регионе О-де-Франс также наблюдаются перебои в движении на многих линиях, а в регионе Иль-де-Франс ожидаются многочисленные сбои на линиях Transilien, а также на нескольких линиях RER.

    Шторм "Остин" сегодня пересечет Ла-Манш, принеся штормовые ветры на северо-запад Франции. Особенно суровые условия ожидаются на бретонском и нормандском побережьях, где порывы ветра достигают 100-130 км/ч, а на открытых мысах - 140-150 км/ч. В настоящее время в 23 департаментах действуют оранжевые предупреждения о сильном ветре.

    Шторм Остин Чрезвычайная ситуация Франция
    Fransada "Ostin" qasırğası səbəbindən 161 min ev işıqsız qalıb
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