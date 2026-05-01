ЦБА в апреле осуществил интервенцию на валютном рынке на сумму $1 млрд

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в апреле осуществил интервенцию на валютном рынке, приобрел инвалюту на $1 млрд.

Согласно информации, в условиях профицита счета текущих операций и продолжения дедолларизации, на валютном рынке с начала 2026 года предложение превысило спрос, а валютные резервы страны продолжали расти. Избыток предложения на валютном рынке наблюдался как в наличном, так и в безналичном сегментах.

"В результате низкого спроса на валютных аукционах в последнее время, на валютном рынке сформировался избыток предложения. В этой ситуации ЦБА в апреле осуществил интервенцию, ориентированную на покупку инвалюты на сумму $1 млрд. В результате, с учетом доходов от управления валютными резервами, валютные резервы ЦБА в апреле увеличились на $1 млрд 29,7 млн", - подчеркивается в сообщении.

ЦБА отмечает, что дальнейшие действия регулятора на валютном рынке будут зависеть от текущей ситуации. При этом банк отмечает, что продолжит предпринимать шаги на валютном рынке для обеспечения макроэкономической стабильности.