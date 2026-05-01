ЦБА в апреле осуществил интервенцию на валютном рынке на сумму $1 млрд

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в апреле осуществил интервенцию на валютном рынке, приобрел инвалюту на $1 млрд.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на ЦБА.

    Согласно информации, в условиях профицита счета текущих операций и продолжения дедолларизации, на валютном рынке с начала 2026 года предложение превысило спрос, а валютные резервы страны продолжали расти. Избыток предложения на валютном рынке наблюдался как в наличном, так и в безналичном сегментах.

    "В результате низкого спроса на валютных аукционах в последнее время, на валютном рынке сформировался избыток предложения. В этой ситуации ЦБА в апреле осуществил интервенцию, ориентированную на покупку инвалюты на сумму $1 млрд. В результате, с учетом доходов от управления валютными резервами, валютные резервы ЦБА в апреле увеличились на $1 млрд 29,7 млн", - подчеркивается в сообщении.

    ЦБА отмечает, что дальнейшие действия регулятора на валютном рынке будут зависеть от текущей ситуации. При этом банк отмечает, что продолжит предпринимать шаги на валютном рынке для обеспечения макроэкономической стабильности.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı valyuta bazarına müdaxilə edib

