В Гяндже женщина погибла, оказавшись зажатой между авто и киоском
Происшествия
- 05 мая, 2026
- 10:08
В Гяндже на проспекте Гейдара Алиева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели пешехода.
Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки BMW потерял управление, сначала врезался в припаркованный на обочине автомобиль марки Chevrolet, а затем в дерево и киоск.
В результате местная жительница З.Гурбанова (1961 г.р.), занимавшаяся уборкой территории, осталась зажатой между автомобилем и киоском.
От полученных травм женщина скончалась на месте. По факту ведется расследование.
Последние новости
12:05
Пашинян: Соответствие стандартом ЕС - первоочередная цель АрменииВ регионе
11:58
Россия атаковала объекты "Нафтогаза" в Украине: 5 человек погибли, 37 получили раненияДругие
11:53
В ЦИУТ создан Центр транспортных операций в связи с WUF13Инфраструктура
11:52
Тайланд одобрил экстренный пакет займов на $12,2 млрд на фоне ситуации вокруг ИранаДругие страны
11:50
Фон дер Ляйен заявила о подписании партнерства о связанности с АрмениейВ регионе
11:47
Шариф: Пакистан призывает США и Иран обеспечить соблюдение режима прекращения огняДругие страны
11:46
Сунния Дуррани-Джамал: Азербайджан запросил у АБР содействие в развитии офшорной ветроэнергетикиЭнергетика
11:46
На WUF13 в Баку для перевозки пассажиров выделен 171 электрический автобусИнфраструктура
11:36
Фото