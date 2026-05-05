    В Гяндже женщина погибла, оказавшись зажатой между авто и киоском

    В Гяндже на проспекте Гейдара Алиева произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, приведшее к гибели пешехода.

    Как сообщает западное бюро Report, водитель автомобиля марки BMW потерял управление, сначала врезался в припаркованный на обочине автомобиль марки Chevrolet, а затем в дерево и киоск.

    В результате местная жительница З.Гурбанова (1961 г.р.), занимавшаяся уборкой территории, осталась зажатой между автомобилем и киоском.

    От полученных травм женщина скончалась на месте. По факту ведется расследование.

    Gəncədə avtoqəza: təmizlik işçisi avtomobillə köşk arasında sıxılaraq ölüb

