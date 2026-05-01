Качка: Украина готова завершить переговоры о вступлении в ЕС за 18 месяцев

Украина способна закрыть большинство разделов переговоров о вступлении в Европейский Союз в течение следующих 12–18 месяцев и приступить к подписанию договора о членстве уже в 2027 году.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

Качка напомнил, что Европейский Союз заранее передал украинской стороне требования (бенчмарки) для открытия переговорных кластеров.

"Всего у нас 145 требований ЕС. Большинство из них касается приведения украинского законодательства к стандартам Союза, а также практики повседневной работы институтов. Все эти требования реалистичны. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти в следующем году на подписание договора о вступлении в ЕС", – подчеркнул Качка.

Он уточнил, что в марте Украина получила вторую часть условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам. Сейчас техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.

Качка подчеркнул, что после подписания договора о вступлении документ подлежит ратификации в парламентах государств-членов ЕС и Украины, что займет несколько лет.