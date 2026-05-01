    Качка: Украина готова завершить переговоры о вступлении в ЕС за 18 месяцев

    • 01 мая, 2026
    • 13:10
    Качка: Украина готова завершить переговоры о вступлении в ЕС за 18 месяцев

    Украина способна закрыть большинство разделов переговоров о вступлении в Европейский Союз в течение следующих 12–18 месяцев и приступить к подписанию договора о членстве уже в 2027 году.

    Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка во время "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде.

    Качка напомнил, что Европейский Союз заранее передал украинской стороне требования (бенчмарки) для открытия переговорных кластеров.

    "Всего у нас 145 требований ЕС. Большинство из них касается приведения украинского законодательства к стандартам Союза, а также практики повседневной работы институтов. Все эти требования реалистичны. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов и выйти в следующем году на подписание договора о вступлении в ЕС", – подчеркнул Качка.

    Он уточнил, что в марте Украина получила вторую часть условий для успешного завершения технических переговоров по всем разделам. Сейчас техническая работа с Еврокомиссией ведется по всем шести кластерам.

    Качка подчеркнул, что после подписания договора о вступлении документ подлежит ратификации в парламентах государств-членов ЕС и Украины, что займет несколько лет.

    Тарас Качка Украина Европейский союз (ЕС) Вступление в ЕС
    Kaçka: Ukrayna Aİ-yə daxil olmaq üzrə danışıqları 18 aya başa çatdırmağa hazırdır

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей