В Саудовской Аравии два человека пострадали при падении обломков ракет хуситов

На юге Саудовской Аравии два человека получили ранения в результате падения обломков баллистических ракет, запущенных йеменским движением "Ансар Аллах" (хуситы).

Как передает Report со ссылкой на Саудовское агентство печати (SPA), об этом сообщило Управление гражданской обороны королевства.

"В воскресенье силы гражданской обороны в округах Хамис-Мушайт и Ахад-Руфейда зафиксировали падение обломков двух баллистических ракет после их перехвата и уничтожения", - говорится в заявлении.

Уточняется, что пострадали гражданин Саудовской Аравии и выходец из одной из азиатских стран.

Кроме того, в результате падения обломков повреждены три жилых дома и семь автомобилей.