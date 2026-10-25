МИД Ирана: США продолжают выдвигать односторонние требования на переговорах
- 25 октября, 2026
- 19:58
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США продолжают настаивать на своих односторонних требованиях в ходе переговоров с Ираном.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Tasnim, об этом заявил официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багаи в интервью немецкому телеканалу ARD.
"Мы никогда не покидали стол переговоров. В то же время мы всегда были полностью готовы защищать свою территорию. Обмен сообщениями через посредников продолжается. Однако проблема заключается в том, что США, по всей видимости, продолжают настаивать на своих односторонних требованиях", - заявил Багаи.
По его словам, США и Израиль по-прежнему используют весь регион для продолжения своих агрессивных действий против Ирана.
Представитель МИД подчеркнул, что Тегеран принимает необходимые меры для защиты территориальной целостности, национальной безопасности и населения страны.
Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил о необходимости сделать выбор между заключением соглашения с Ираном и продолжением военных операций против Исламской Республики.