Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что фактические военные расходы США в операции на Ближнем Востоке значительно превышают официально озвученные цифры.

Как передает Report, он написал об этом в социальной сети Х.

"Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в $100 млрд, что в четыре раза больше, чем утверждается. Косвенные издержки для американских налогоплательщиков намного выше", - написал он.

Арагчи отметил, что, по его оценке, ежемесячная нагрузка на каждую американскую семью составляет около $500 и продолжает расти.

"Израиль прежде всего" всегда значит, что "Америка в последнюю очередь", - заявил он.