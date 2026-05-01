Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"
    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    • 01 мая, 2026
    • 13:22
    Арагчи: Израиль прежде всего значит - Америка в последнюю очередь

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что фактические военные расходы США в операции на Ближнем Востоке значительно превышают официально озвученные цифры.

    Как передает Report, он написал об этом в социальной сети Х.

    "Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в $100 млрд, что в четыре раза больше, чем утверждается. Косвенные издержки для американских налогоплательщиков намного выше", - написал он.

    Арагчи отметил, что, по его оценке, ежемесячная нагрузка на каждую американскую семью составляет около $500 и продолжает расти.

    "Израиль прежде всего" всегда значит, что "Америка в последнюю очередь", - заявил он.

    Операция США и Израиля против Ирана Аббас Арагчи Штаб-квартира Министерства обороны США (Пентагон) Биньямин Нетаньяху Эскалация на Ближнем Востоке Израиль

    Последние новости

    13:39

    Индонезия подготовит дорожную карту проектов с Азербайджаном в 2027г - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    13:33

    BakıKart, Бакметрополитен и BakuBus разъяснили механизм NFC-оплаты в транспорте

    Инфраструктура
    13:32

    Добыча газа и конденсата на Шахдениз в январе-марте осталась на прошлогоднем уровне

    Энергетика
    13:29

    Аббас Аббасов: БИГ активно продвигает вопросы деколонизации на международной арене

    Внешняя политика
    13:28

    Берлиан Хелми: Дата саммита D8 в Джакарте пока не определена

    Внешняя политика
    13:22

    Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"

    В регионе
    13:19
    Фото

    В Баку обсудили роль медиа в общественных процессах

    Медиа
    13:16

    Тумасян: Попытки Окампо вмешаться в отношения Еревана и Баку неприемлемы

    Внешняя политика
    13:14
    Фото

    В Ватикане презентовали проекты, реализованные совместно с Фондом Гейдара Алиева

    Внешняя политика
    Лента новостей