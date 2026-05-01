Арагчи: "Израиль прежде всего" значит - "Америка в последнюю очередь"
- 01 мая, 2026
- 13:22
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что фактические военные расходы США в операции на Ближнем Востоке значительно превышают официально озвученные цифры.
Как передает Report, он написал об этом в социальной сети Х.
"Пентагон лжет. Авантюра Нетаньяху уже обошлась Америке в $100 млрд, что в четыре раза больше, чем утверждается. Косвенные издержки для американских налогоплательщиков намного выше", - написал он.
Арагчи отметил, что, по его оценке, ежемесячная нагрузка на каждую американскую семью составляет около $500 и продолжает расти.
"Израиль прежде всего" всегда значит, что "Америка в последнюю очередь", - заявил он.
The Pentagon is lying. Netanyahu's gamble has directly cost America $100b so far, four times what is claimed.— Seyed Abbas Araghchi (@araghchi) May 1, 2026
Indirect costs for U.S. taxpayers are FAR higher. Monthly bill for each American household is $500 and rising fast.
Israel First always means America Last. pic.twitter.com/onailLYFdL